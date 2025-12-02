Xe đầu kéo tông đuôi xe đông lạnh, cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết tạm đóng một chiều

Thời điểm trên, xe đầu kéo mang biển số 50H-903.40 lưu thông theo hướng Nam - Bắc thì xảy ra va chạm với xe tải thùng đông lạnh mang biển số 79H-011.04 phía trước cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến thùng đông lạnh bị rách toạc, nắp thùng bị gãy, rơi ra ngoài.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: B.H

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng Cảnh sát Giao thông Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông) phối hợp đơn vị quản lý tuyến có mặt xử lý hiện trường.

Vụ việc buộc lực lượng chức năng phải tạm đóng phần đường cao tốc hướng Nam - Bắc đoạn từ nút giao Quốc lộ 28 đến nút giao Quốc lộ 28B. Các phương tiện được điều tiết ra Quốc lộ 28, đi Quốc lộ 1 để tiếp tục hành trình.

Tác giả: Đoàn Sĩ

Nguồn tin: Báo VOV