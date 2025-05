Xe chở khách du lịch va chạm xe bán tải, 7 người tử vong

Theo New York Post, Cảnh sát Idaho cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h15 (giờ địa phương), cách công viên Yellowstone 16 dặm (hơn 25 km). Cả hai xe đều bốc cháy sau va chạm.

Sáu trong số 14 khách trên xe và tài xế chiếc bán tải tử vong. 8 người bị thương được đưa tới bệnh viện.

"Đây là một xa lộ rất nguy hiểm," Roger Merrill, 60 tuổi, một nhân chứng cho biết. "Giao thông qua đây thường rất đông đúc."

Đoạn video do ông Roger Merrill quay lại cho thấy một chiếc xe bán tải màu đỏ bị hư hỏng nghiêm trọng và một chiếc xe chở khách dường như đã bị nhấn chìm hoàn toàn trong biển lửa với luồng khói đen dày đặc bốc lên trong không khí trong khi khi các nhân viên y tế và lính cứu hỏa tiếp cận hiện trường.

Người đàn ông 60 tuổi cho biết thêm ông cùng những người khác đã cố gắng giúp đỡ các hành khách bị thương bên lề đường trong lúc chờ lực lượng cứu hộ có mặt. "Phải mất một thời gian khá dài để lực lượng cứu hộ tới nơi chỉ vì vị trí quá xa", ông nói.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

