Hơn 2,6 tấn cá lồng bè chết bất thường ở Nghệ An, lấy mẫu tìm nguyên nhân

Cá chết ở lồng bè được người dân xã Tam Quang, Nghệ An vớt lên bờ - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 1-8, trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Kha Thị Hiền - Phó chủ tịch UBND xã Tam Quang, Nghệ An - cho biết đoàn công tác các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đã trực tiếp về các hộ nuôi cá lồng bè trên sông Lam lấy mẫu để xét nghiệm tìm nguyên nhân cá chết.

Trắng tay sau các đợt cá chết

Theo bà Hiền, từ cuối tháng 5-2026, trên địa bàn xã Tam Quang bắt đầu xuất hiện hiện tượng cá nuôi chết bất thường tại một số hộ dân. Hiện tượng xảy ra ở cả nuôi cá lồng và nuôi ao, chủ yếu đối với cá trắm và một số cá ghé.

Qua theo dõi và rà soát thực tế, hiện tượng cá chết xảy ra tại các khu vực các bản Tam Bông, Quang Thịnh (Đình Phong cũ), Đình Thắng, Tam Hương (Đình Tiến cũ) và Làng Bãi Sở (Làng Mỏ cũ); diễn biến kéo dài và phát sinh theo nhiều đợt.

Những ngày cuối tháng 7, ông Ngân Văn Bảo - ngụ bản Quang Thịnh, xã Tam Quang - ra lồng bè nuôi cá trên sông Lam khu vực lòng hồ thủy điện Khe Bố thì thấy cá trong lồng có dấu hiệu nổi lờ đờ trên mặt nước. Sau đó cá bỏ ăn, suy yếu và chết hàng loạt.

"Gia đình tôi nuôi cá lồng bè đã nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên cá chết nhiều như vậy. Mấy tháng trời bỏ giống, thức ăn và công chăm sóc bây giờ đều mất trắng", ông Bảo buồn bã.

Cách lồng bè ông Bảo không xa, ông Vi Văn Long cũng đang huy động người thân vớt gần một tạ cá trong lồng mới chết. Số cá chết chủ yếu là cá trắm, trọng lượng từ 2-4kg/con.

"Gần đến ngày thu hoạch thì cá chết chưa rõ nguyên nhân đành phải đem vớt lên bờ để chôn", ông Long nói.

Ông Long và các hộ nuôi cá lồng ở đây đang chờ kết luận của cơ quan chức năng mới quyết định xuống cá giống tiếp hay không.

Cá chết đủ kích thước, có con nặng hơn 3kg. Từ ngày 21-6 đến nay ghi nhận có 61 hộ nuôi lồng bè có cá chết, với trọng lượng ước tính hơn 2,6 tấn cá - Ảnh: DOÃN HÒA

Theo thống kê từ UBND xã Tam Quang, từ ngày 21-6 đến nay ghi nhận có 61 hộ nuôi lồng bè có cá chết, với trọng lượng ước tính hơn 2,6 tấn cá.

"Hiện tượng cá chết vẫn còn xảy ra rải rác tại một số hộ nuôi, chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng đến hoạt động nuôi trồng thủy sản của người dân", bà Hiền thông tin.

Xét nghiệm tìm nguyên nhân cá chết

Kết quả xét nghiệm từ Trung tâm Chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương I vào thời điểm cá chết đợt ngày 27-6 cho thấy mẫu cá của các hộ dân không phát hiện vi rút RNA gây bệnh SVCV (bệnh xuất huyết mùa xuân trên cá chép - PV), chưa đủ cơ sở để kết luận nguyên nhân cá chết.

Đoàn công tác của Chi cục Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An kiểm tra các lồng nuôi cá ở xã Tam Quang ghi nhận những biểu hiện bất thường trên cá như: cá bơi lờ đờ, tróc vảy, tại các vị trí bong vảy xuất hiện các vết loét, mắt cá trũng sâu, cá bỏ ăn, suy yếu và chết.

Cá tróc vảy xuất hiện các vết loét - Ảnh: KHÁNH HIỀN

Phần lớn các lồng nuôi cá của người dân xã Tam Quang được đặt tại các lạch nước đứng, không có dòng chảy lưu thông thường xuyên, làm giảm lượng oxy hòa tan trong nước.

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo các hộ nuôi cần chủ động trang bị hệ thống sục khí để bảo đảm nguồn oxy cho cá; thực hiện nuôi với mật độ phù hợp, không nuôi quá dày và thường xuyên vệ sinh lồng bè nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Lãnh đạo xã Tam Quang cũng đề nghị các sở, ngành của tỉnh sớm có những giải pháp hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, đồng thời hướng dẫn các biện pháp phòng chống và điều trị bệnh cho cá.

Đoàn công tác các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An trực tiếp về các hộ nuôi cá lồng bè trên sông Lam lấy mẫu để xét nghiệm tìm nguyên nhân cá chết - Ảnh: KHÁNH HIỀN

Đây không phải lần đầu khu vực thượng nguồn sông Lam xảy ra cá chết hàng loạt. Như Tuổi Trẻ thông tin đầu tháng 5-2026, tại đoạn sông qua xã Anh Sơn, khoảng 8,6 tấn cá nuôi trong 19 lồng bè của 13 hộ dân bất ngờ chết chỉ trong thời gian ngắn. Cùng thời điểm, nhiều loài cá tự nhiên như cá chép, cá lăng, cá chạch, cá còm... cũng chết và trôi nổi trên sông. UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương rà soát, đánh giá các nguồn thải có nguy cơ tác động đến môi trường nước; kiểm tra, xác minh khi có dấu hiệu ô nhiễm và tham mưu xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ