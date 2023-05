Xây dựng Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm

Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ là công trình được xây dựng xuất phát từ tâm nguyện của Đảng bộ, Chính quyền và quân dân tỉnh nhà để tri ân, tưởng niệm, phát huy, lan tỏa những giá trị di sản của Người cho tương lai.

Đ/c Nguyễn Thị Lan Hương – Trưởng Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ trình bày diễn văn kỷ niệm

UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định thành lập Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ theo Quyết định số 1288/QĐ.UB-TC ngày 10/4/2003 với chức năng, nhiệm vụ chính: Tổ chức bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị công trình Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ.

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; sự giúp đỡ của các cấp, các ngành cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các thế hệ Lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động, Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ đã và đang làm tốt chức năng, nhiệm vụ. Ngày càng khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong công tác tham mưu và thực hiện gìn giữ, bảo vệ và phát huy giá trị công trình, phát huy di sản Hồ Chí Minh trên chính quê hương của Người.

Quang cảnh lễ kỷ niệm

Hai mươi năm qua, Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ luôn được đảm bảo an toàn mục tiêu, an ninh trật tự, an toàn xã hội. Ban quản lý cũng đã đảm bảo an toàn, an ninh trật tự cho hàng chục đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, hàng trăm sự kiện chính trị - văn hóa, cũng như hàng chục triệu lượt khách tham quan, tưởng niệm, du lịch và vui chơi giải trí tại Quảng trường.

Hai mươi năm Quảng trường Hồ Chí Minh đi vào hoạt động, Ban quản lý đã tổ chức đón tiếp hơn 70 triệu lượt khách, trung bình mỗi năm khoảng 3,5 triệu lượt người, hướng dẫn cho hơn 1.000 đoàn khách, trong đó gần 500 đoàn dâng hoa. Hầu hết các đoàn đều có ấn tượng tốt đẹp về sự trang trọng, hoành tráng của công trình cũng như sự tiếp đón chu đáo, nhiệt tình của cán bộ Ban quản lý Quảng trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long biểu dương những nỗ lực, thành tích của đội ngũ lãnh đạo và cán bộ Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ qua các thời kỳ đã làm tốt nhiệm vụ tổ chức bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị công trình Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ; có nhiều đóng góp trong việc bảo vệ, gìn giữ và phát huy Di sản văn hoá Hồ Chí Minh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long mong muốn và đề nghị lãnh đạo ngành Văn hóa và Thể thao tiếp tục chỉ đạo Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ phát huy những thành quả đạt được trong suốt 20 năm qua tiếp tục bảo vệ an toàn tuyệt đối Tượng đài Bác Hồ và phát huy giá trị công trình. Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức, lan tỏa hơn nữa các hoạt động tri ân, tưởng niệm và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Quảng trường nhằm thu hút, quảng bá hình ảnh Quảng trường Hồ Chí Minh, giới thiệu mọi mặt đời sống văn hóa tinh thần độc đáo của người dân xứ Nghệ đến với du khách trong nước và quốc tế. Xây dựng Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh, trong đó, nghiên cứu tham mưu, đề xuất để có thể bổ sung thêm không gian tham quan bằng công nghệ mới, kỹ thuật số về cuộc đời, sự nghiệp, về tư tưởng và hành trình đi tìm cứu nước của Người...

Mặt khác, cần kết nối Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ trong hệ thống điểm đến du lịch về nguồn. Việc kết nối này bắt đầu từ các điểm di tích trong tỉnh, đến việc mở rộng kết nối với hệ thống các di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cả nước, đưa công trình thực sự trở thành điểm nhấn, điểm đến ý nghĩa giữa lòng thành phố, góp phần quan trọng trong việc lưu giữ, tuyên truyền, phát huy hiệu quả giá trị di sản văn hóa Hồ Chí Minh trên quê hương của Người.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Bức trướng của UBND tỉnh mang dòng chữ “Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ: 20 năm xây dựng và phát triển”

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân

Nhân dịp này, Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; đón nhận Cờ thi đua và Bức trướng của UBND tỉnh tặng. Cũng tại hội nghị, có 04 tập thể và 04 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn