Không khí đón năm mới tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh)

Sau 3 năm bị gián đoạn các hoạt động, đêm giao thừa Quý Mão năm nay, khu vực xung quanh quảng trường Hồ Chí Minh đã tràn ngập sắc màu và không khí vui tươi của sắc xuân.

Phố hoa trên đường Hồ Tùng Mậu, được bài trí khá công phu, đẹp mắt, tạo điểm nhấn cho đô thị Vinh trong mùa xuân mới. Và đây đã trở thành địa điểm thu hút khá nhiều người đến check-in, du xuân trong đêm giao thừa.

Câu đối Chúc mừng năm mới. Ảnh: Báo Nghệ An

Năm nay, TP Vinh sẽ kỷ niệm 60 năm thành lập, 235 năm Phượng Hoàng - Trung Đô và 15 năm Vinh là đô thị loại 1. Không chỉ là sự kỳ vọng trước sự chuyển mình của một thành phố năng động, mọi người cũng đều hi vọng, cầu chúc những điều may mắn, an lành đến với gia đình và người thân trước mùa xuân mới.

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện lên ấm áp, gần gũi trong thời khắc giao thừa. Ảnh: Báo Nghệ An

Quảng trường Hồ Chí Minh trong đêm giao thừa đã đón hàng chục ngàn người đến để cùng hoà mình vào không khí sôi động của chương trình nghệ thuật Đêm hội giao thừa năm 2023 với chủ đề "Giao thừa hoan ca cùng đất nước". Một chương trình nghệ thuật mang đậm sắc màu văn hóa của xứ Nghệ và hơi thở trẻ trung, sôi động của một thành phố hiện đại, đang trên đà phát triển và hội nhập.

Sắc xuân đã về trên mọi nẻo đường, từng góc phố. Mùa xuân đã gieo vào lòng người bao điều tươi mới, đong đầy những cảm xúc yêu thương. Sau 2 năm tạm dừng các hoạt động vì dịch bệnh COVID-19, đón Xuân Quý Mão 2023, người dân Nghệ An nói chung và TP Vinh nói riêng đã bước vào tâm thế mới, với bao ước mong, kỳ vọng vào một năm mới thật nhiều may mắn và thành công.

Tác giả: Thái Dương, Chu Quý, Hồng Dên

Nguồn tin: vtv.vn