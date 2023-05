Hội thảo khoa học Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ - định hướng phát huy di sản văn hóa Hồ Chí Minh

Tham dự hội thảo có các đồng chí: GS. TS Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, Nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương; TS. Lê Doãn Hợp - Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Hồ Xuân Hùng - Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nông Quốc Thành - Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ VHTTDL; các nhà khoa học, đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Xuất phát từ tình cảm, tâm nguyện của quần chúng nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh nhà là có một công trình xứng tầm để tôn vinh, tri ân, tưởng niệm Bác, được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ngày 19/5/2000, tại trung tâm Thành phố Vinh, Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ đã được khởi công xây dựng. Sau 3 năm thi công, công trình khánh thành vào ngày 19/05/2003, đúng dịp kỷ niệm 113 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng thể công trình có diện tích gần 12 ha, bao gồm nhiều hạng mục như Lễ đài chính, Lễ đài phụ, đường hành lễ, sân hành lễ, hệ thống chiếu sáng, hệ thống đài phun nước… nhưng nổi bật nhất, điểm nhấn của Quảng trường là Tượng đài Bác Hồ.

Hai mươi năm qua, Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ giữa lòng “Thành phố Đỏ” đã từng bước khẳng định vai trò, tầm quan trọng trong tâm thức các tầng lớp nhân dân Nghệ An và cả nước, xứng tầm là một công trình văn hóa - chính trị trọng điểm của tỉnh, ngày càng góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho mọi thế hệ, nhất là thế hệ trẻ và bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Hồ Chí Minh trên quê hương của Người. 20 năm qua, Quảng trường Hồ Chí Minh đón hơn 50 triệu lượt khách đến tham quan, tưởng niệm, vui chơi giải trí. Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ đã được UBND tỉnh Nghệ An quyết định công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh.

Hội thảo nhằm khẳng định giá trị, tầm vóc của Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ trong chặng đường 20 năm hình thành và phát triển, đánh giá thực tiễn 20 năm bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Hồ Chí Minh gắn với công trình Quảng trường và Tượng đài Bác. Đồng thời, đây cũng là một diễn đàn để tỉnh Nghệ An có cơ hội tham vấn ý kiến các nhà khoa học, nhà quản lý, đề xuất ý tưởng, giải pháp khả thi, hiệu quả để gìn giữ, phát huy giá trị công trình, gắn với bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Hồ Chí Minh trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và cuộc vận động học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Tại Hội thảo, các tham luận, ý kiến tập trung làm rõ các nội dung: Di sản văn hóa Hồ Chí Minh - những giá trị trường tồn cùng dân tộc và thời đại; Quá trình hình thành, vai trò và thực trạng 20 năm phát huy giá trị công trình Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ; Định hướng, giải pháp phát huy giá trị công trình Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ với việc lan tỏa di sản văn hóa Hồ Chí Minh.

Tư tưởng Hồ Chí Minh – Những giá trị bền vững cho muôn đời

GS.TS Hoàng Chí Bảo – Chuyên gia cao cấp, Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương tham luận tại hội thảo

Theo GS.TS Hoàng Chí Bảo, hệ thống tư tưởng của Người thể hiện nổi bật lý luận Hồ Chí Minh về đường lối và phương pháp Cách mạng Việt Nam. Lý luận Hồ Chí Minh là lý luận khoa học và cách mạng, lại thấm nhuần sâu sắc giá trị nhân văn, chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh. Đó là bộ phận cốt lõi, chủ đạo trong hoạt động phong phú của Người. Hoạt động của Người trong cuộc đời hơn 6 thập kỷ đấu tranh cách mạng tạo thành Di sản Hồ Chí Minh; là di sản vĩ đại Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta, có giá trị, ý nghĩa, sức sống muôn đời sau.

Trên bình diện tư tưởng lý luận, những giá trị bền vững để đời, cho muôn đời sau của Hồ Chí Minh có thể nhận biết, lĩnh hội để vận dụng và phát triển sáng tạo vào thực tiễn đổi mới, hội nhập hiện nay từ nhiều cấp độ và sắc thái lịch sử. Đó là tư tưởng – đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Những giá trị bền vững, để đời, cho muôn đời sau của Tư tưởng và Di sản Hồ Chí Minh có thể tìm thấy trong các tác phẩm lý luận, cả trong văn chương nghệ thuật của Người, trong những luận điểm đặc sắc và cả trong ứng xử tinh tế của Người mà mỗi chúng ta cảm nhận được, mà lịch sử đã chứng thực và khẳng định.

Các vấn đề lý luận của Hồ Chí Minh là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, bao trùm và nổi bật trong tư tưởng và Di sản của Người; là những giá trị bền vững kết tinh trong các tác phẩm, Bảo vật quốc gia của Hồ Chí Minh, Quốc bảo đồng thời là Pháp bảo Hồ Chí Minh; những luận điểm, luận đề tư tưởng ở tầm danh ngôn của Hồ Chí Minh, có sức mạnh lan tỏa, truyền cảm hứng cho muôn đời sau.

Để phát huy các di sản văn hóa Hồ Chí Minh, S.TS Hoàng Chí Bảo đề nghị cần tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa; thực hiện công tác xã hội hóa để phát huy các giá trị.

Công trình tâm linh, từ thiện, báo hiếu của cả tỉnh nhà với Bác Hồ kính yêu

TS. Lê Doãn Hợp - Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An kể về câu chuyện xây dựng Quảng trường và Tượng đài Bác Hồ

Kể về câu chuyện xây dựng Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Lê Doãn Hợp cho biết, khát vọng lớn nhất của Đảng bộ, các lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc Nghệ An là được xây dựng Tượng đài và Quảng trường Bác Hồ tại thành phố Vinh. Chủ trương này đặt ra từ thời còn chung tỉnh Nghệ Tĩnh, nhưng vì điều kiện kinh tế khó khăn, ngân sách hạn hẹp nên chưa thực hiện được. Đầu năm 2000, Bộ Chính trị đồng ý chủ trương cho tỉnh Nghệ An xây dựng Tượng đài Bác Hồ.

Trong quá trình chuẩn bị triển khai, đồng chí Lê Doãn Hợp cho biết, nhiệm vụ nặng nề nhất đặt ra cho UBND tỉnh Nghệ An là giải phóng mặt bằng với 423 hộ dân và 26 cơ quan để có một mặt bằng rộng 38ha, bốn mặt bao quanh là đại lộ nằm ở vị trí trung tâm thành phố Vinh. Từ đầu năm 2001, đại công trường được đồng loạt triển khai với quyết định chọn ngày 19/5/2003, kỉ niệm 113 năm Ngày sinh nhật Bác sẽ làm ngày lễ khánh thành. Tất cả công việc được triển khai đồng bộ; tỉnh đã huy động hàng chục đơn vị cùng thi công. Thanh niên đắp núi, Hội Cựu chiến binh trồng cây, bộ đội làm đường; các lực lượng chuyên nghiệp làm Tượng đài, xây móng Tượng,... Có thể nói đây là công trình tâm linh, từ thiện, báo hiếu của cả tỉnh nhà với Bác Hồ kính yêu. Sau gần 2 năm thi công quyết liệt, khoa học, suôn sẻ, được sự đồng tình của Trung ương, tối 18/5/2003, tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể Lễ Khánh thành Tượng đài Bác Hồ, Quảng trường Hồ Chí Minh và Công viên Trung tâm gắn với kỉ niệm 113 năm ngày sinh của Bác.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy xúc động cho biết, bây giờ mỗi lần về quê, đi qua Quảng trường, thấy Tượng Bác lúc nào cũng có hoa tươi. Buổi tối có hàng trăm, hàng ngàn người dân quây quần bên Bác để ngắm Bác, hóng mát, dạo chơi, đi bộ, thể thao, thể dục,... Trong lòng tôi rạo rực niềm vui khi mình và các đồng nghiệp cùng thời đã làm một việc tôn vinh Bác, có ích cho dân, trở thành Di sản quý giá, biểu tượng thiêng liêng lưu lại cho muôn đời con cháu mai sau.

Định hướng phát triển Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ

TS Vũ Mạnh Hà – Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh tham luận tại hội thảo

Để nâng cao hơn nữa công tác tôn tạo và phát huy giá trị những di sản văn hóa mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, TS Vũ Mạnh Hà – Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh mong Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ cần quan tâm nâng cao chất lượng công tác hướng dẫn thuyết minh cho khách tham quan. Cần không ngừng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn thường xuyên cho đội ngũ cán bộ, đặc biệt là những cán bộ trẻ để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Bên cạnh đó, cần chú trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị, đặc biệt là về trình độ ngoại ngữ, cập nhật thông tin tư liệu mới về tiểu sử, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, cần xây dựng chiến lược gắn kết các hoạt động tại Quảng trường với hoạt động du lịch; đa dạng hóa các loại hình dịch vụ và sản phẩm văn hóa lưu niệm, quà tặng phục vụ nhu cầu khách tham quan. Ban Quản lý Quảng trường cần phối hợp với các đơn vị quản lý về du lịch và doanh nghiệp du lịch; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, liên kết các điểm di tích liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh để xây dựng một chương trình du lịch chuyên đề hoặc có sự kết hợp giữa các di tích này với các điểm tham quan, giải trí, nghỉ dưỡng khác trên địa bàn để xây dựng thành một tour du lịch tổng hợp có sức thu hút du khách. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu nhu cầu khách tham quan, tổ chức điều tra thị hiếu du khách, xác định rõ đối tượng để mở rộng thị trường và có kế hoạch xúc tiến du lịch.

Đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá, giới thiệu công trình Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ. Tăng cường công tác chuyển đổi số trong các hoạt động nghiệp vụ, truyền thông tới công chúng. Trao đổi kinh nghiệm về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản về Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đơn vị trong hệ thống bảo tàng và di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên toàn quốc…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long bế mạc hội thảo

Thay mặt Ban Tổ chức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đã trân trọng cảm ơn các nhà nghiên cứu đã đóng góp tâm huyết, trí tuệ gửi bài tham gia Hội thảo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao, Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ tiếp tục nghiên cứu các giải pháp được hội thảo định hướng, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền các biện pháp triển khai nhằm đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ phục vụ nghiên cứu học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để Quảng trường Hồ Chí Minhh trở thành một điểm đến hấp dẫn, thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của Nhân dân.

