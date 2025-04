Xây dựng các phương án sắp xếp phải đảm bảo khoa học, kết nối và điều kiện thực tế

Cùng dự buổi làm việc có các thành viên Tổ số 2 theo Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 26/3/2025 của UBND tỉnh; lãnh đạo huyện Hưng Nguyên.

Quang cảnh buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Hưng Nguyên cho biết: Tổng giá trị sản xuất toàn ngành (giá so sánh 2010) quý I/2025 ước đạt 2.835 tỷ đồng, bằng 21,1%KH, bằng 115% so với cùng kỳ, trong đó: khu vực Nông- lâm- thuỷ sản đạt 124 tỷ đồng, bằng 12,1% KH, bằng 102,1% so với cùng kỳ; Công nghiệp- Xây dựng đạt 2.230 tỷ đồng, bằng 21,3%KH, bằng 117,4% so với cùng kỳ; Dịch vụ đạt 481 tỷ đồng, bằng 24,6% KH, bằng 108,4% so với cùng kỳ. Tốc độ phát triển kinh tế quý I ước đạt 13,1%/KH năm 2025 được giao 15-16%.

Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên Lê Phạm Hùng báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I/2025

Hoạt động đầu tư xây dựng trong quý 1 chủ yếu tập trung vào việc phân khai kế hoạch vốn năm 2025, các công trình xây dựng mới được bố trí vốn năm 2025 đang trong thời gian chuẩn bị hoàn tất các thủ tục, hồ sơ chuẩn bị đầu tư nên khối lượng thực hiện chủ yếu tại các công trình chuyển tiếp. Năm 2025, Hưng Nguyên được bố trí vốn (nguồn Ngân sách Trung ương, ngân sách Tỉnh, Chương trình MTQG) là 132.755 triệu đồng; đến nay đã giải ngân 1.179 triệu đồng, đạt 0,89%.

Công tác tài chính và thu chi ngân sách được quan tâm chỉ đạo. Trong quý 1, UBND huyện đã ban hành, triển khai các văn bản chỉ đạo, điều hành và thực hiện phân bổ dự toán, rà soát sắp xếp các nhiệm vụ chi đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định, góp phần triển khai có hiệu quả hoạt động quản lý tài chính - ngân sách trên địa bàn.

Tổng thu ngân sách nhà nước 3 tháng đầu năm 2025 ước đạt 369.333 triệu đồng, bằng 45,3% dự toán tỉnh giao, bằng 35,7% dự toán HĐND huyện giao. Chi ngân sách được quản lý chặt chẽ theo dự toán, điều hành chi ngân sách linh hoạt, hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo đúng quy định và cấp phát đầy đủ, kịp thời kinh phí đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, quản lý nhà nước cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định. Tổng chi Ngân sách huyện 3 tháng đầu năm 295.864,8 triệu đồng, bằng 28,7% dự toán.

Công tác quản lý nhà nước về đất đai được triển khai quyết liệt và đồng bộ. Hoàn thành việc thực hiện lập dự thảo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hưng Nguyên, hoàn thành việc thực hiện lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 huyện Hưng Nguyên, đang trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Công tác quản lý nhà nước về lao động, việc làm, an toàn lao động tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Công tác an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo, thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng chính sách, người nghèo, người lao động, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán, đảm bảo không để người dân thiếu đói; mọi người, mọi nhà đón Tết cổ truyền năm 2025 trong không khí yên bình, vui vẻ, đầm ấm. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao được tổ chức với nhiều quy mô và nội dung, dưới nhiều hình thức đa dạng, sôi nổi, tạo nên bức tranh đặc sắc, ấn tượng.

Công tác tổ chức, biên chế, quản lý cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đúng quy trình và đúng quy định của pháp luật. Công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công chức, công vụ được quan tâm chỉ đạo thực hiện bằng nhiều hình thức. Công tác hành chính tư pháp được thực hiện kịp thời.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Mai Thương đề nghị huyện Hưng Nguyên bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương để xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính

Phó Giám đốc sở Xây dựng Vương Đình Nhuận đề nghị huyện Hưng Nguyên tập trung giải ngân nguồn vốn đầu tư công

An ninh, quốc phòng và đảm bảo trật tự an toàn xã hội được tập trung chỉ đạo quyết liệt, xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc, an ninh trật tự cơ bản ổn định.

Huyện Hưng Nguyên hiện có 14 xã và 01 Thị trấn với tổng dân số 147.262 người, diện tích 159,32 km2 . Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Hưng Nguyên đã đề xuất các phương án sắp xếp đơn vị hành chính; phương án bố trí cán bộ, trụ sở sau sắp xếp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long – Tổ trưởng Tổ công tác số 2 đánh giá: Quý I/2025 huyện Hưng Nguyên đã vượt qua khó khăn đạt nhiều kết quả phát triển kinh tế - xã hội tích cực. Huyện đã quyết liệt trong việc xây dựng các phương án sắp xếp đơn vị hành chính. Tuy nhiên, thu ngân sách huyện chưa cao; giải ngân vốn đầu tư quá thấp; một số dự án chậm triển khai, kéo dài quá lâu…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long yêu cầu trong thời gian ­­­­­­­­còn lại, đề nghị tập thể lãnh đạo huyện Hưng Nguyên tập trung thống nhất, quyết liệt hơn nữa trong thu ngân sách; rà soát các dự án trên địa bàn, có phương án đề xuất đối với các công trình đang dở dang; quyết liệt trong xây dựng nhà ở cho người có công trên địa bàn.

Đối với việc sáp nhập các đơn vị hành chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện xây dựng các phương án theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương. Tiếp tục công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân trong sắp xếp đơn vị hành chính; chuẩn bị các điều kiện để lấy ý kiến người dân trong sắp xếp đơn vị hành chính. Các phương án sắp xếp phải đảm bảo sự khoa học, sự kết nối và điều kiện thực tế.

Rà soát lại đội ngũ cán bộ, công chức hiện tại để làm cơ sở cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã sắp tới. Quan tâm đến công tác lưu trữ hồ sơ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ hướng dẫn, hỗ trợ huyện Hưng Nguyên trong việc xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với huyện Hưng Nguyên trong xây dựng, hoàn thiện Công viên thanh thiếu niên. Sở Xây dựng phối hợp với huyện trong việc thực hiện các dự án trên địa bàn huyện…

