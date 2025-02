Xác minh vụ việc cảnh sát giao thông quật ngã người đàn ông trên đường

Ngày 21/2, mạng xã hội lan truyền clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh một cảnh sát giao thông quật ngã một nam thanh niên ra đường.

Camera ghi lại hình ảnh vụ việc (Ảnh cắt từ clip).

Theo nội dung clip, vào khoảng 20h50 ngày 20/1, tại địa chỉ liên ấp 123, xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh, TP.HCM), một CSGT chạy mô tô đặc chủng dừng bên cạnh một chiến sĩ công an đang cố gắng nổ máy chiếc xe máy cũ.

Lúc này, nam thanh niên mặc áo đỏ đi từ bên đường tiến tới chỗ hai chiến sĩ công an nói chuyện. Sau đó, nam thanh niên áo đỏ cầm ví đưa ra trước mặt CSGT. Chiến sĩ CSGT giật lấy ví rồi xảy ra giằng co với thanh niên áo đỏ. Tiếp đó, CSGT quật ngã, khống chế nam thanh niên. Người mặc sắc phục công an đi cùng và người dân chạy đến can ngăn vụ việc.

Đại diện đội CSGT-Trật tự, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết đơn vị đã nắm được thông tin và yêu cầu chiến sĩ có liên quan tường trình để xác minh, làm rõ sự việc.

Tác giả: Hoàng Minh

Nguồn tin: Báo VOV