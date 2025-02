Lực lượng Cảnh sát giao thông Nghệ An kịp thời đưa cháu bé bị co giật đi cấp cứu

Trong tỉnh

Người mẹ bế con trên tay đang bị sốt cao, co giật, tím tái, đã nhanh chóng được cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Nghệ An kịp thời hỗ trợ đưa đến bệnh viện cấp cứu, bảo đảm an toàn. Xúc động trước hành động cao đẹp đó, người bố viết thư cảm ơn lực lượng Công an đã giúp đỡ con mình thoát khỏi hiểm nguy.