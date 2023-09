Xác minh thông tin cán bộ công an lái ô tô, kéo lê xe máy bỏ chạy

Chiều 23-9, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip dài 17 giây ghi lại cảnh chiếc xe máy nằm trước đầu ô tô 5 chỗ, tài xế không dừng lại mà kéo lê chiếc xe chạy với tốc độ cao trên một đoạn đường khá dài.

Clip sau khi được đăng tải đã nhận về nhiều ý kiến tiêu cực, đa số lên án tài xế quá coi thường pháp luật, coi thường tính mạng người chạy xe máy, nhưng cũng nhiều người cho rằng, có khi tài xế không biết hoặc xe đang chạy tốc độ cao nên chưa dừng kịp...

Your browser does not support the video tag.

CLIP: Ô tô do người phụ nữ điều khiển kéo lê xe máy trên đoạn đường dài

Đáng chú ý, có thông tin cho rằng, người điều khiển ô tô là một cán bộ công an ở huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Công an huyện Dầu Tiếng khẳng định tài xế lái ô tô là một người dân, không phải cán bộ công an như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. "Chúng tôi đã phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương để xử lý tài khoản đăng thông tin thất thiệt này"- lãnh đạo này thông tin thêm.