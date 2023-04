Va chạm, nam thanh niên kéo lê người đàn ông rồi bỏ chạy

Your browser does not support the video tag.

Cảnh tượng kinh hoàng này được ghi lại tại Bengaluru, bang Karnataka miền Nam Ấn Độ. Cụ thể, một nam thanh niên đi xe tay ga đã tông trúng rồi kéo lê một người đàn ông 71 tuổi hơn 1km.

Trong clip, người đàn ông lớn tuổi đang cố gắng bám lấy chiếc xe tay ga, trong khi người lái xe vẫn tiếp tục tăng ga bỏ chạy trên đường. Ít phút sau, một nhóm người đi đường mới chặn được người lái xe lại.

Được biết, người cầm lái chiếc tay ga đã đâm vào chiếc xe do người đàn ông 71 tuổi cầm lái. Sau đó, người này tìm cách bỏ trốn.

Trong lúc hỗn loạn, người đàn ông đã nắm vào đuôi chiếc xe và không chịu buông ra. Sau đó, nam thanh niên đã bị cảnh sát bắt giữ. Người đàn ông lớn tuổi bị thương nhẹ.

"Sau khi đâm vào xe của tôi từ phía sau, anh ta đã cố gắng bỏ chạy. Vì vậy tôi đã cố gắng giữ anh ta lại.

Cuối cùng một số tài xế ô tô và người đi xe máy đã ngăn được người lái xe tay ga. Họ đã gọi xe cấp cứu và tôi đã được điều trị. Nếu anh ta nói xin lỗi sau khi đâm phải xe tôi, tôi đã để anh ta đi", người đàn ông cho biết.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn