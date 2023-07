Đình chỉ cô giáo kéo lê, tát trẻ mầm non

Chiều 14-7, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đã tạm đình chỉ công tác đối với cô Lê Thị Phượng, giáo viên tại Trường mầm non Đông Sơn (xã Đông Sơn, TP Tam Điệp), để giải trình về hành động tát vào mặt, kéo lê trẻ mầm non lớp 3 tuổi tại trường này.

Ngôi trường nơi xảy ra sự việc

Ông Mai Quang Túc, Trưởng phòng GD-ĐT TP Tam Điệp, cho biết đã yêu cầu cô Phượng làm bản tường trình lại sự việc, đồng thời phối hợp công an, các đơn vị chức năng để tiến hành điều tra, xác minh và làm rõ nội dung sự việc.

"Qua nội dung trong clip cho thấy, hành động của cô Phượng như vậy là vi phạm đạo đức nghề giáo. Quan điểm của chúng tôi là sai đến đâu sẽ sẽ xử lý nghiêm đến đó, chứ không bao che, né tránh"- ông Túc khẳng định.

Được biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, đại diện nhà trường đã tới gia đình cháu D.T.B.T. (SN 2019) để thăm hỏi và xin lỗi gia đình cháu. Cháu T. cũng đã được gia đình cho nghỉ học để đi khám sức khỏe.

Clip trẻ mầm non bị tát ở TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Trước đó, vào sáng cùng ngày 14-7, một đoạn clip dài hơn 2 phút được chia sẻ trên mạng Facebook, ghi lại cảnh một giáo viên mầm non dùng tay tát vào mặt một cháu nhỏ.

Sau khi bị tát, cô giáo cầm tay kéo lê cháu bé ra khỏi phòng, tiếp tục dùng chân đá vào người. Clip khi được đăng tải khiến dư luận rất bất bình.

Sự việc sau đó được xác định xảy ra tại Trường mầm non Đông Sơn (xã Đông Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình).

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng TP Tam Điệp xác minh, làm rõ.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động