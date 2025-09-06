Xác định nguyên nhân thầy giáo tử vong tại tầng trệt bệnh viện

Ngày 6/9, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã có kết luận điều tra vụ việc một thầy giáo được phát hiện tử vong tại tầng trệt Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long (Công ty CP Bệnh viện Xuyên Á – Chi nhánh Vĩnh Long). Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, khoảng 15h ngày 3/9, các y bác sĩ của bệnh viện phát hiện một người đàn ông nằm úp mặt dưới nền tầng trệt và lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường nơi phát hiện nạn nhân.

Nhận tin báo, lực lượng công an có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh. Nạn nhân được xác định là ông T.H.H. (52 tuổi), giáo viên một trường THCS ở Vĩnh Long.

Hình ảnh từ camera cho thấy, ông H. đã tự nhảy lầu dẫn đến tử vong, không có dấu hiệu tội phạm.

Theo gia đình, có thể ông H. buồn chuyện riêng nên tìm đến cái chết. Gia đình đã làm cam kết không khiếu nại và đưa thi thể về nhà an táng.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Ngọc Phương Tâm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, thông tin thêm, ông H. không phải bệnh nhân của bệnh viện và trước đó chưa từng đến đây khám chữa bệnh.

Tác giả: Thanh Lâm

Nguồn tin: nguoiduatin.vn