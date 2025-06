Nam thanh niên nhảy lầu ở Ba Đình, Hà Nội

Vào đêm 2/6, tại ngõ 12, phố Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội), một nam thanh niên bất ngờ nhảy từ tầng 4 xuống đất dẫn tới nguy kịch.

Nơi xảy ra sự việc

Theo lời kể của những người dân sống gần hiện trường, trước thời điểm xảy ra sự việc, nam thanh niên có xảy ra mâu thuẫn, to tiếng với người thân trong gia đình. Cuộc cãi vã nhanh chóng dẫn tới căng thẳng và trong lúc không kiềm chế được cảm xúc, anh này bất ngờ lao ra ban công, nhảy từ tầng 4 của ngôi nhà xuống đất. Rất may trong quá trình rơi, cơ thể nạn nhân bị vướng vào lan can tầng 3, phần nào làm chậm lại cú rơi. Tuy nhiên, cú ngã vẫn khiến anh nguy kịch.

Ngay khi phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đã lập tức phối hợp với lực lượng chức năng để đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Theo xác nhận của lãnh đạo UBND phường Phúc Xá, nam thanh niên đến chơi nhà chị gái thì xảy ra sự việc. Bước đầu cơ quan chức năng nhận định, người này có dấu hiệu của bệnh trầm cảm.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

