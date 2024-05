Khống chế thành công vụ cháy rừng ở Nghệ An

UBND 2 huyện Nam Đàn, Thanh Chương đã huy động hàng trăm người gồm: Quân sự, Công an, Kiểm lâm, công chức xã, Đội cơ động số 1 dùng mọi biện pháp để dập lửa.

Theo đó, khoảng 4 giờ ngày 1/5, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế vụ cháy rừng tại huyện Thanh Chương, Nam Đàn (Nghệ An). Tuy nhiên, đến 6 giờ cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng phát trở lại. UBND huyện Nam Đàn, huyện Thanh Chương đã huy động hàng trăm người gồm các lực lượng: Quân sự, Công an, Kiểm lâm, công chức xã, Đội cơ động số 1 dùng mọi biện pháp để dập lửa. Các đơn vị thuộc Quân khu 4 đóng quân trên địa bàn cũng huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy.

Ông Phùng Thanh Vinh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ cháy, các đơn vị đã huy động hơn 700 người nhanh chóng ứng cứu. Do rừng thông và keo có nhiều thảm thực vật, lá thông khô và thời tiết nắng nóng, gió Tây Nam thổi mạnh nên lửa nhanh chóng lan rộng. Hiện nay, vụ cháy đã cơ bản được khống chế, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 8,5ha rừng, trong đó 1,5ha rừng thông keo, còn lại là rừng hỗn giao. Trên địa bàn thời tiết hiện không còn nắng nóng gay gắt, tuy nhiên để đảm bảo cháy rừng không bùng phát trở lại, chính quyền địa phương tiếp tục cử người túc trực, sẵn sàng xử lý nếu có tình huống bất ngờ xảy ra.

Những ngày qua, ở Nghệ An xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nền nhiệt cao, nhiệt độ có nơi trên mức 41 độ C. Nắng nóng và nền nhiệt cao được dự báo có xu hướng gia tăng khiến nguy cơ xảy ra cháy rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An là rất lớn.