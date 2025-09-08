Windows 10 "nổi loạn" giành lại thị phần từ Windows 11 ngay trước giờ G

Vào thời điểm cực kỳ nhạy cảm, khi chỉ còn một tháng nữa là Windows 10 chính thức bị ngừng hỗ trợ, dữ liệu thị phần mới nhất lại cho thấy một nghịch lý đáng lo ngại khi người dùng không những không mặn mà nâng cấp lên Windows 11 mà còn có xu hướng quay trở lại với hệ điều hành cũ.

Theo số liệu cập nhật tháng 8/2025 từ StatCounter, nỗ lực biến Windows 11 thành nền tảng chủ lực của Microsoft đang vấp phải một rào cản lớn. Thị phần của hệ điều hành này đã sụt giảm xuống còn 49,08%, sau khi từng đạt đỉnh 53,51% vào đầu năm. Đáng lẽ phải dứt khoát vượt qua cột mốc 50% thì Windows 11 lại đang thụt lùi.

Điều gây bất ngờ lớn nhất là sự trỗi dậy mạnh mẽ của "kẻ sắp chết" Windows 10. Sau một thời gian dài sụt giảm, thị phần Windows 10 đã bất ngờ tăng trở lại và đạt 45,53%. Thậm chí, hệ điều hành "cổ đại" Windows 7, vốn đã bị ngừng hỗ trợ từ lâu, cũng ghi nhận mức tăng nhẹ lên 3,59%.

Thị phần nghịch lý giữa Windows 11 (giảm) và Windows 10 (tăng).

Đây là một tin cực xấu cho Microsoft. Theo lộ trình, Windows 10 sẽ chính thức bị ngừng hỗ trợ (EOL) vào tháng 10/2025 – tức chỉ còn một tháng nữa. Sau thời điểm này, các máy tính chạy Windows 10 sẽ không còn nhận được các bản cập nhật bảo mật quan trọng, khiến người dùng đối mặt với nguy cơ bị tấn công bởi virus và phần mềm độc hại.

Thay vì tạo ra một làn sóng di cư ồ ạt sang Windows 11 để đảm bảo an toàn, dữ liệu lại cho thấy hàng triệu người dùng vẫn đang "bám víu" vào một nền tảng sắp trở nên lỗi thời, trên cả máy tính cá nhân lẫn thiết bị doanh nghiệp.

Sự sụt giảm của Windows 11 và sự hồi sinh của các phiên bản cũ hơn cho thấy một vấn đề sâu sắc: người dùng đang kháng cự lại sự thay đổi từ Microsoft. Nguyên nhân chính được cho là đến từ ba yếu tố:

- Yêu cầu phần cứng khắt khe: Windows 11 đòi hỏi các máy tính phải có những thành phần tương đối mới, loại bỏ hàng triệu thiết bị cũ nhưng vẫn còn hoạt động tốt.

- Tính ổn định của doanh nghiệp: Các tổ chức lớn thường ưu tiên sự ổn định của hệ thống hơn là các tính năng mới, do đó họ rất chậm chạp trong việc chuyển đổi.

- Chi phí nâng cấp: Việc phải mua phần cứng mới để cài đặt Windows 11 là một rào cản tài chính lớn. Sự tồn tại của Windows 7 cho thấy nhiều người thà chấp nhận rủi ro bảo mật còn hơn phải bỏ tiền ra nâng cấp.

Windows 11 bất ngờ sụt giảm thị phần.

Nếu xu hướng này tiếp tục, Microsoft có nguy cơ bước vào năm 2026 với một hệ sinh thái người dùng bị phân mảnh nghiêm trọng với một nửa dùng Windows 11, nửa còn lại mắc kẹt với một hệ điều hành đã lỗi thời và không còn an toàn.

