Microsoft đang tìm cách khắc phục sự cố với bản cập nhật Windows 11

Sự cố với bản cập nhật Windows 11 24H2 lần đầu tiên được một người đam mê lắp ráp PC tại Nhật Bản báo cáo vào thứ Sáu tuần trước. Người này cho biết, các ổ đĩa sử dụng bộ điều khiển NAND Phison đã biến mất khỏi hệ điều hành trong quá trình ghi dữ liệu nặng, như khi ghi các tệp lớn hoặc nhiều tệp cùng lúc, sau khi cài đặt các bản vá bảo mật KB5063878 và KB5062660.

Nhiều máy tính sử dụng một số loại SSD và HDD đã gặp vấn đề sau khi cài bản cập nhật mới cho Windows 11 24H2.

Mặc dù một số ổ đĩa bị ảnh hưởng đã được khôi phục sau khi khởi động lại hệ thống, nhưng nhiều ổ đĩa khác vẫn không thể truy cập được ngay cả sau khi khởi động lại. Người dùng đầu tiên báo cáo lỗi này nghi ngờ rằng sự cố có thể do rò rỉ bộ nhớ trong vùng đệm của hệ điều hành gây ra.

Theo các thử nghiệm, triệu chứng hỏng hóc xuất hiện trên ổ SSD khi sử dụng hơn 60% dung lượng sau khi ghi liên tục khoảng 50 GB. Các báo cáo cũng cho thấy tình trạng tương tự trên ổ HDD. Đặc biệt, bộ điều khiển NAND Phison được cho là dễ gặp sự cố, trong khi các mẫu không có DRAM từ cùng công ty có xu hướng gặp sự cố ở khối lượng ghi thấp hơn.

Nhiều người dùng khác cũng đã gặp phải sự cố này trên các hệ thống sử dụng ổ SSD SanDisk Extreme Pro, Corsair Force MP600, Maxio SSD, KIOXIA EXCERIA PLUS G4, KIOXIA M.2 SSD cũng như các ổ đĩa khác có bộ điều khiển Phison PS5012-E12 và InnoGrit.

Mặc dù chưa chính thức thừa nhận vấn đề nhưng Microsoft được cho là đang tiến hành sửa lỗi. Thông tin này được Phison xác nhận trong một tuyên bố khi cho biết họ đang làm việc với Microsoft để giải quyết sự cố. Người phát ngôn của Phison cho biết: “Chúng tôi đã nhận thức được tác động của các bản cập nhật ‘KB5063878’ và ‘KB5062660’ đối với toàn ngành, có khả năng ảnh hưởng đến một số thiết bị lưu trữ, bao gồm cả những thiết bị được Phison hỗ trợ”.

Với những nỗ lực của các bên liên quan, hy vọng rằng sự cố sẽ sớm được khắc phục. Trong thời gian chờ đợi, người dùng Windows được khuyến cáo nên tránh ghi các tệp lớn (hàng chục gigabyte) hoặc nhiều tệp lớn liên tiếp. Thay vào đó, hãy ghi chúng thành từng đợt nhỏ hơn theo thời gian. Ngoài ra, khi giải nén các tệp nén lớn có nhiều mục, người dùng nên thực hiện theo nhiều bước thay vì thực hiện tất cả cùng một lúc.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn