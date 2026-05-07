Website phim lậu Cò TV, Phim4k.xyz, Thìa Phim,... chính thức đóng cửa

Sáng 7-5, app xem truyền hình lậu Cò TV thông báo sẽ ngừng cung cấp dịch vụ ngay từ thời điểm thông báo. App này vốn là một ứng dụng xem truyền hình, phim ảnh và bóng đá trực tuyến vi phạm bản quyền tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, trang web cung cấp phim lậu Phim4k.xyz cũng thông báo chính thức ngừng hoạt động từ 6-5-2026 nhằm mục đích tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Ngoài ra, thiaphim.net - một ứng dụng/website xem phim lậu cũng thông báo đã đóng cửa, kèm theo lời giải thích về việc đóng cửa theo yêu cầu của pháp luật. Thậm chí, trang này còn công khai rao bán mã nguồn hệ thống.

Website Mon Fansub - nhóm dịch phim Doraemon, Conan, và Shin cậu bé bút chì, được thành lập vào ngày 20-10-2016, cũng thông báo không còn hoạt động như trước. Khu vực và tính năng liên quan đến DoraWatch sẽ ngừng cung cấp dịch vụ từ ngày 5-5-2026 do các vấn đề bản quyền đang được siết chặt trong thời gian gần đây.

Động thái của cộng đồng này diễn ra trong bối cảnh nhiều chính sách liên quan đến bảo vệ bản quyền trên môi trường số liên tiếp được ban hành.

Mới đây, ngày 5-5, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Công điện số 38/CĐ-TTg yêu cầu mở đợt cao điểm xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc từ ngày 7-30/5.

Nội dung công điện nhấn mạnh việc xử lý các website phát tán phim, chương trình truyền hình và nội dung số vi phạm bản quyền.

Trước đó, Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam được Quốc hội thông qua cuối tháng 4 cũng xác định việc bảo vệ bản quyền và chủ quyền văn hóa số là một phần của an ninh văn hóa trên môi trường mạng. Nghị quyết đề cập việc tăng cường rà quét, giám sát và xử lý các hành vi phát tán nội dung vi phạm.

Hồi tháng 3-2026, Bộ Công an lấy ý kiến cho dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Dự thảo đề xuất phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi số hóa và phát tán trái phép các ấn phẩm điện tử nhằm chia sẻ hoặc thu lợi. Khi đó, hàng loạt hội nhóm chia sẻ ebook không bản quyền cũng thông báo đóng cửa.

Tác giả: Lê Tỉnh

Nguồn tin: Báo Người lao động