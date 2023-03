Clip: Ô tô vượt đèn đỏ đâm trúng xe buýt, bé 5 tuổi văng xuống đường

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra trên một con phố ở Itatiba, Sao Paulo, Brazil.

Trong clip, một chiếc xe buýt đang di chuyển trên một con phố thì bất ngờ bị chiếc ô tô màu xám vọt lên đâm vào hông. Chiếc xe ô tô sau đó quay vòng 180 độ, một em bé văng xuống đường và suýt bị chiếc xe buýt cán trúng.

Khi chiếc xe buýt chạy đi, em bé được nhìn thấy tự đứng dậy và chạy về phía một người phụ nữ. Em bé được cho là bị thương nhẹ và đã được đưa đến bệnh viện địa phương. Không rõ em bé có được thắt dây an toàn vào thời điểm xảy ra va chạm hay không.

Cảnh sát cho biết, không có hành khách nào trên xe buýt bị thương và có vẻ như những người trên chiếc ô tô cũng bình an vô sự. Theo người lái xe buýt, vụ tai nạn giao thông xảy ra sau khi tài xế ô tô vượt đèn đỏ. Tài xế ô tô cũng từ chối kiểm tra nồng độ cồn sau khi xảy ra tai nạn.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn