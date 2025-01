Vướng lao lý vì đốt pháo

Công an TP Vinh điều tra, làm rõ 5 vụ, bắt giữ 10 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng do nổ pháo.

Nhiều đối tượng bị khởi tố

Những ngày cận Tết, tình trạng đốt pháo (loại pháo hoa không có phép) trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra liên tục. Chính vì vậy, lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh này đã phải triển khai quyết liệt các biện pháp để đấu tranh với các loại tội phạm, trong đó tội phạm liên quan đến pháo nổ. Riêng tại TP Vinh, theo thống kê từ ngày 17/11/2024 đến ngày 1/12/2024, Công an TP Vinh đã điều tra, làm rõ 5 vụ, bắt giữ 10 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng do nổ pháo.

Cụ thể, vào khoảng 20h30 phút ngày 30/11/2024, Công an xã Hưng Lộc phát hiện tiếng pháo hoa nổ liên tục tại khu vực xóm Hòa Tiến. Công an xã đã làm rõ Lê Văn Tú (39 tuổi), Nguyễn Quang Diệu (35 tuổi) và Trịnh Văn Bá (35 tuổi), cùng trú tại xóm Hòa Tiến đã gây ra vụ đốt pháo trên.

Trước đó, vào khoảng 19h30 phút ngày 16/11/2024, Công an phường Trung Đô phát hiện tại khu vực Nhà văn hóa khối 14 có tiếng pháo nổ. Sau khi điều tra, xác minh, Công an phường Trung Đô làm rõ đối tượng Bùi Đức Hưng (33 tuổi), trú tại huyện Tân Kỳ đã thực hiện hành vi trên. Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Đức Hưng về tội gây rối trật tự công cộng do đốt pháo hoa nổ.

Tiếp đó, Công an TP Vinh tiếp nhận hồ sơ vụ việc từ Công an phường Đông Vĩnh để điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng do đốt pháo hoa nổ đối với các đối tượng Nguyễn Tiến Dũng (42 tuổi), Phan Hữu Hoàng (33 tuổi), Phạm Anh Dũng (38 tuổi), Nguyễn Anh Tuấn (47 tuổi), cùng trú tại phường Đông Vĩnh. Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Nam Hải (48 tuổi), Đậu Đình Chung (44 tuổi) cùng trú tại xã Hưng Lộc; Trần Thanh Hải (43 tuổi), trú tại phường Hà Huy Tập về tội gây rối trật tự công cộng do đốt pháo hoa nổ.

Ngăn chặn hiện tượng tự chế pháo nổ

Bên cạnh việc đấu tranh các loại tội phạm liên quan đến pháo hoa nổ, dịp này các lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã kịp thời ngăn chặn và xử lý nhiều đối tượng về hành vi tự chế pháo nổ dịp Tết. Đơn cử, vào ngày 30/12/2024, tại phường Trung Đô, Công an TP Vinh phá thành công chuyên án, triệt phá ổ chuyên sản xuất, buôn bán thuốc pháo nổ, bắt giữ đối tượng Nguyễn Tiến Phi (SN 2004, trú tại xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn) về hành vi sản xuất, tàng trữ các loại hóa chất để sản xuất thuốc pháo.

Tại thị xã Thái Hòa, chỉ trong thời gian ngắn ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Công an thị xã đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn nhiều trường hợp thanh, thiếu niên, học sinh có hành vi vi phạm pháp luật về tàng trữ, mua bán, sử dụng, chế tạo pháo nổ. Cụ thể, từ ngày 15 đến 29/12/2024, Công an thị xã Thái Hòa đã liên tiếp phát hiện 17 vụ, 19 đối tượng vi phạm liên quan đến pháo. Cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố 1 vụ, 2 bị can về tội mua bán, tàng trữ pháo trái phép.

Ngày 26/12/2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (Công an tỉnh Nghệ An) đã chủ trì, phối hợp với Công an xã Bình Hợp, huyện Tân Kỳ bắt giữ Phạm Văn Tâm (40 tuổi), trú tại xóm 5, xã Bình Hợp về hành vi tàng trữ, sản xuất pháo nổ trái phép. Tang vật thu giữ là 55kg pháo nổ, trong đó 30kg là pháo tự chế.

Tại huyện Quỳnh Lưu ngày 24/12/2024, Cơ quan Công an đã triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ Nguyễn Ngọc Thắng (34 tuổi) trú xã Quỳnh Sơn, huyện Quỳnh Lưu khi đối tượng đang sản xuất pháo nổ trái phép tại lán trại, thu giữ hơn 28kg pháo nổ và thuốc nổ; hơn 12kg hóa chất trộn với trấu và mụn than; 1.200 ống pháo tự quấn, 1 máy cuốn kíp. Đấu tranh mở rộng, Cơ quan Công an bắt giữ thêm 3 đối tượng gồm: Lê Đôn Cửu (SN 1985); Đậu Đức Thiết (SN 1995) và Lê Đôn Long (SN 1988), cùng trú tại xã Quỳnh Văn, về hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép pháo nổ, thu giữ 7kg pháo nổ loại 49 quả.

Việc đốt pháo trái phép không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân và cộng đồng mà còn để lại những hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn và giữ gìn trật tự xã hội, mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không vì niềm vui nhất thời mà đánh đổi tương lai, gây tổn hại đến bản thân và gia đình.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết