Video: Đốt pháo giữa đường, người đàn ông bị ô tô tông tử vong

NDTV đưa tin ngày 3/11, một vụ đâm xe rồi chạy trốn vừa được báo cáo từ Pune, Maharashtra (Ấn Độ). Theo đó, vào đêm Diwali (một lễ hội tại Ấn Độ), một người đàn ông đang ăn mừng lễ hội trên đường thì bị một chiếc xe hơi chạy tốc độ cao tông trúng, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Camera an ninh đã ghi lại cảnh Soham Patel, 35 tuổi, đang đốt pháo trên đường vào đêm Diwali.

Đột nhiên, một chiếc ô tô lao tới với tốc độ khủng khiếp và tông thẳng vào người đàn ông này. Vụ va chạm đã khiến nạn nhân văng xa vài mét, nằm bất động.

Cảnh sát cho biết, chiếc xe ô tô đã bỏ chạy sau khi đâm trúng người đàn ông. Họ đang xem xét thêm các camera an ninh dọc đường để xác định danh tính hung thủ.

Tác giả: Ngọc Bảo (Theo NDTV)

