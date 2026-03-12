Dinh thự 8.000m2 'đi mỏi chân' của 'ma nữ đẹp nhất Thái Lan'

Mai Davika là một trong những mỹ nhân đình đám của xứ sở chùa Vàng. Người đẹp nổi qua vai "ma nữ" trong bộ phim điện ảnh đình đám "Tình Người Duyên Ma". Ảnh: Khaosod
Bên cạnh bộ sưu tập hàng hiệu, siêu xe sang trọng, Mai Davika còn nắm trong tay nhiều bất động sản có giá trị lớn. Nổi bật nhất là tòa dinh thự rộng 8.000m2 được cô mua vào đầu năm 2023. Ảnh: Khaosod
Theo truyền thông Thái Lan, căn nhà có giá trị hơn 200 triệu baht (tương đương khoảng 138 tỷ đồng). Ảnh: Khaosod
Ngoài diện tích rộng với sức chứa 200 - 300 người, căn biệt thự còn gây ấn tượng bởi sự sang trọng, góc nào cũng toát lên vẻ đẹp xa hoa, đẳng cấp. Ảnh: Khaosod
Khuôn viên biệt thự bao gồm quán cà phê, khu dã ngoại, những địa điểm chụp ảnh tuyệt đẹp cả trong nhà lẫn ngoài trời. Ảnh: Khaosod
Công trình mang phong cách châu Âu với tông trắng chủ đạo, mang lại cảm giác thanh lịch và tinh tế. Ảnh: Khaosod
Bao quanh nhà là khu sân vườn rộng rãi với nhiều loại cây và hoa, giúp không gian thêm xanh mát. Ảnh: Khaosod
Khu vực bể bơi rộng khoảng 50m2. Ảnh chụp màn hình
Không gian bên trong thiết kế cao rộng và thoáng đãng nhờ hệ cửa kính lớn bao quanh, giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Khaosod
Khu vực bàn ăn được sắp xếp đẹp mắt với tông trắng chủ đạo. Ảnh: Khaosod
Phòng ngủ với tầm view cực chill. Ảnh: Khaosod
Góc cầu thang uốn lượn là nơi check-in quen thuộc của nữ diễn viên. Ảnh: Khaosod
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn