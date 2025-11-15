Đau đáu tiếng nguyện cầu của 2 đứa trẻ thơ về người cha gặp nạn sau cơn bão dữ

Bố bị tai nạn liệt tủy, 2 đứa trẻ sống cơ cực với ông bà nội già yếu.

Ở một làng nhỏ thuộc xã Mai Hoa (tỉnh Hà Tĩnh), căn nhà cấp bốn của gia đình anh Nguyễn Minh Tâm (SN 1983) từ lâu vốn chỉ có tiếng trẻ thơ và hơi ấm của tình thân để chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt.

Hai con của anh là cháu Trần Đại Quang (SN 2014, học sinh Trường THCS Bồng Lĩnh) và cháu Nguyễn Ngọc Hà Linh (SN 2017, học sinh Trường TH Đức Lĩnh) lớn lên trong vòng tay của người cha gầy gò, lam lũ.

Vợ bỏ đi từ năm 2019, anh Tâm một mình gánh cả gia đình: hai đứa con thơ và hai cụ thân sinh đã ngoài 80 tuổi. Bàn tay chai sần của người đàn ông nghèo đã từng làm đủ nghề phụ hồ, thợ mộc, chạy vặt… để kiếm từng đồng tiền lẻ nuôi cả nhà. Hạnh phúc rất đỗi giản đơn: chỉ cần con cái được đến trường, cha mẹ già được yên lòng, còn mình cực khổ mấy cũng chịu được.

Là trụ cột gia đình nhưng tai họa bất ngờ khiến anh Tâm bị liệt tủy, nằm bất động.

Nhưng cơn bão số 5 tháng 8 vừa rồi đã mang theo một tai họa không ai ngờ. Trong lúc sửa lại mái nhà bị tốc, anh Tâm trượt chân ngã xuống đất. Cú ngã tưởng như bình thường lại khiến gãy cột sống, liệt tủy, mất hoàn toàn cảm giác nửa thân dưới. Đôi chân từng chạy đôn chạy đáo nuôi cả gia đình giờ nằm bất động, vĩnh viễn.

Gần 2 tháng nằm viện, gần 100 triệu đồng tiền thuốc men, phẫu thuật… là số tiền mà gia đình nghèo chưa bao giờ dám nghĩ tới. Từ sự giúp đỡ của địa phương, bà con xóm giềng đến những khoản vay mượn khắp nơi, tất cả đã dồn vào điều trị để níu anh lại với sự sống. Nhưng ngôi nhà nhỏ vốn nghèo chẳng còn gì để bán, chỉ còn lại nỗi lo và ánh mắt bất lực của hai cụ già “gần đất xa trời”.

Mái nhà anh Tâm chưa kịp sửa thì tai họa ập đến.

Tưởng chừng đã vượt qua nguy kịch, nhưng ngày 22/10, anh Tâm bất ngờ sốt cao, co giật do nhiễm trùng vùng xương cụt. Một ca phẫu thuật khẩn cấp phải tiến hành ngay lập tức. Đến nay, các bác sĩ cho biết anh còn phải trải qua nhiều cuộc mổ nữa, chi phí hơn 100 triệu đồng, số tiền quá lớn đối với gia đình đã kiệt quệ.

Anh Tâm nhiều lần lúc tỉnh lúc mê khiến các con đầy lo lắng.

Trong phòng bệnh lạnh lẽo, người cha nằm đó, mỏng manh như chiếc lá cuối mùa. Hai đứa trẻ đứng nép bên giường bệnh, đôi mắt ngơ ngác, không biết với hoàn cảnh hiện tại của gia đình, những ngày sắp tới các cháu có còn cơ hội tới trường không nữa.

Hai đứa con của anh Tâm chỉ còn biết nguyện cầu phép màu đến với cha. Các cháu mong nhận được sự sẻ chia của cộng đồng để còn có cơ hội được gọi tên bố suốt cuộc đời.

Nhìn bố mẹ già gần cuối đời phải bán từng mớ khoai, lọ mọ nhờ người chở xuống bệnh viện run rẩy ngồi trông con trai, hai con nhịn đói vì cha, nhiều lúc Tâm nghĩ quẫn thét lên: "Sao lúc đó con không chết luôn đi, giờ sống không bằng chết. Nếu thương con xin cho con chết đi". Khi nghe câu nói đó, người có trái tim sắt đá cũng khó mà cầm được nước mắt.

Mỗi ngày cháu Quang phải đạp xe nhiều cây số chở bà ra chợ bán mớ sắn, bó rau... kiếm tiền mua gạo. Với mớ sắn trên tay, bà cháu Quang chỉ bán được 3.000 đồng.

Thầy Vương Khả Thắng, giáo viên Trường THCS Bồng Lĩnh – nơi cháu Đại Quang theo học chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình em Quang đặc biệt khó khăn. Vừa qua bố của em gặp nạn, nhà trường cũng có thăm hỏi, hỗ trợ nhưng chủ yếu là tinh thần. Chúng tôi rất mong có thêm những tấm lòng chung tay để giúp gia đình cháu vượt qua giai đoạn nguy nan này”.

Mọi sự giúp gia đình anh Tâm xin gửi về: Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: Số 2, ngõ 5 đường Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Hotline: 0913.473.217 Số tài khoản: 686605377999 - Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh. Nội dung chuyển khoản: MT55

Tác giả: Tiến Hiệp

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn