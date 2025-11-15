Tráp cưới toàn mỹ phẩm Chanel, Hermès gây sốt ở Tây Ninh

Your browser does not support the video tag.

Cận cảnh tráp lễ toàn mỹ phẩm cao cấp của cô dâu Tây Ninh Nguyễn Hương tâm đắc khi chú rể chuẩn bị riêng cho cô một tráp lễ gồm các món mỹ phẩm từ thương hiệu cao cấp như Hermès, Chanel, YSL...

Cuối tháng 3 năm nay, lễ ăn hỏi cùng đám cưới của Nguyễn Hương cùng chồng là Thành Tài được tổ chức tại quê nhà Tây Ninh. Là chuyên viên trang điểm, có nhiều kinh nghiệm trong ngành cưới hỏi, cô dâu 1998 cũng có rất nhiều ý tưởng đặc biệt cho ngày trọng đại của mình.

Một trong những điều thú vị mà Nguyễn Hương rất tâm đắc là tráp ăn hỏi chứa đầy các món mỹ phẩm - được cô và chồng cùng bàn bạc và thống nhất từ trước. Đây cũng là món quà thể hiện sự trân trọng của chồng dành cho vợ.

Cô dâu cho biết tráp mỹ phẩm này có giá trị khoảng 20 triệu đồng, bao gồm son, kem nền, phấn phủ... "Các sản phẩm là của các thương hiệu như Hermès, Chanel, YSL và Clé de Peau. Đến giờ tôi vẫn dùng chúng để trang điểm cá nhân", Hương chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Hương và chồng chính thức về chung nhà vào tháng 3 năm nay.

Hơn 7 tháng sau đám cưới, Nguyễn Hương chia sẻ chia sẻ về chi tiết tráp mỹ phẩm lên kênh TikTok cá nhân và nhanh chóng thu hút hơn 4 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận.

"Hồi trước, đám cưới của vợ chồng tôi cũng được quan tâm nhiều, gây chú ý tại quê nhà. Nhưng lần này, video về tráp cưới còn viral hơn khiến tôi rất bất ngờ", Hương nói.

Bên dưới video, nhiều người bày tỏ thích thú, ngưỡng mộ khi cô dâu nhận được tráp lễ độc đáo - là món quà mà nhiều cô gái ước ao. Không ít người còn dự tính sẽ chuẩn bị tương tự cho đám cưới trong tương lai của mình.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc cũng có một số ý kiến trái chiều. Nhiều bình luận cho rằng tráp mỹ phẩm không phù hợp với nghi lễ truyền thống.

Đáp lại những thắc mắc, Nguyễn Hương cho biết mỹ phẩm chỉ là một tráp trong tổng thể 10 mâm quả trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Bộ mâm quả trong lễ ăn hỏi của cô dâu Tây Ninh.

"Thực tế, gia đình nhà trai đã chuẩn bị đầy đủ sính lễ theo truyền thống", Hương nói. Những mâm lễ gồm trầu cau, rượu, bánh, sâm, tổ yến, trái cây - các sản phẩm được đầu tư chỉn chu, có cả hoa và trái cây nhập khẩu.

Dù đám cưới đã diễn ra nhiều tháng, Hương vẫn còn nguyên cảm xúc lâng lâng và tâm đắc với những ý tưởng đã thực hiện trong ngày trọng đại. Cô đồng thời bày tỏ hạnh phúc khi nhận được những lời chúc, chia sẻ từ mọi người.

Tác giả: Đinh Phạm

Nguồn tin: znews.vn