Sau nhiều năm “rục rịch” triển khai, dự án WB sông Vinh hiện ra sao?

Dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2212/QĐ-TTg ngày 28/12/2021. Ngày 6/2/2023, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã có Quyết định duyệt dự án số 283/QĐ-UBND. Đến ngày 28/11/2024 dự án cũng đã được Chủ tịch nước phê chuẩn Hiệp định vay vốn tại Quyết định số 1306/QĐ-CTN. Dự án bắt đầu có hiệu lực từ ngày 2/12/2024 và kết thúc vào ngày 2/12/2030.

Dự án có quy mô đầu tư gồm 4 hợp phần, cụ thể: hợp phần 1, đầu tư tích hợp thoát nước, vệ sinh môi trường và kết nối; hợp phần 2, mở rộng dung tích chứa để giảm lụt ngập đô thị; hợp phần 3, nâng cấp và cải tạo sông Vinh; hợp phần 4, phát triển hệ thống và năng lực để cải thiện đô thị thích ứng.

Dự án WB sông Vinh hiện nay đã được bàn giao lại cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An thực hiện.

Báo cáo mới nhất từ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Vinh cho thấy, về thủ tục đầu tư đến nay với 5/6 gói thầu xây lắp thuộc giai đoạn 1 của dự án đã được Bộ Xây dựng thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

Sau khi có báo cáo thẩm định của Bộ Xây dựng, Ban Quản lý dự án đã chỉ đạo đơn vị tư vấn tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện theo ý kiến của Bộ và trình UBND thành phố Vinh cũ thẩm định dự toán để phê duyệt.

Về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án này, tại Công văn số 1546/UBND-CN ngày 3/3/2025, UBND tỉnh Nghệ An đã chấp thuận kế hoạch thực hiện dự án. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chấp thuận kế hoạch cam kết môi trường và xã hội tại Văn bản số 08/NNMT-BVMT ngày 3/3/2025.

Thời gian qua, đơn vị thực hiện dự án đang đẩy nhanh công tác kiểm kê, kiểm đếm và lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các gói thầu giai đoạn 1 sau khi hoàn thành trích đo, trích lục...

Người dân hy vọng sớm triển khai và đưa vào khai thác với điểm nhấn đặc biệt hai bên bờ sông Vinh với những phân khu phục vụ du lịch, văn hóa, kinh tế đặc biệt.

Khi UBND thành phố Vinh (cũ) là chủ đầu tư dự án hết hiệu lực nên chưa xác định chủ đầu tư của dự án để thực hiện các bước tiếp theo. Hiện tỉnh Nghệ An đã chuyển giao toàn bộ dự án này sang cho Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện.

Trao đổi với phóng viên, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An Vũ Quý Phát thông tin, sau khi UBND tỉnh Nghệ An bàn giao lại dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh cho Ban thực hiện, đến nay đã và đang xây dựng kế hoạch triển khai, ưu tiên thực hiện trước hai gói thầu về môi trường và tái định cư.

Phấn đấu đến cuối năm 2025 sẽ tổ chức đấu thầu thi công hai gói thầu đầu tiên của dự án là xây dựng trạm bơm Hói Chùa và đường Cao Xuân Huy.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn