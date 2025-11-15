Sạt lở kinh hoàng ở Đà Nẵng: "Về đi em, con khát sữa đòi mẹ"!

Sáng 15-11, ông Zơrâm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng, cho biết cơ quan chức năng vẫn chưa thể tiếp cận được khu vực nghi có người vùi lấp trong vụ sạt lở núi ở thôn Pứt, xã Hùng Sơn để tìm kiếm nạn nhân.

Tối 14-11, khu vực sạt lở trời lạnh xuống 14 độ, lực lượng chức năng phải đốt lửa sưởi ấm (Ảnh: xã Hùng Sơn)

Theo ông Buôn, đến sáng 15-11, ngọn núi bị sạt lở ngày 14-11 tiếp tục lở xuống, trong khi đó, một ngọn núi ở kế bên cũng xuất hiện vết nứt lớn, có nguy cơ sạt lở rất cao. Để đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng chưa triển khai lực lượng tiếp cận khu vực nghi có người vùi lấp.

Trong chiều 14-11, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã đưa flycam lên tìm kiếm, khảo sát địa hình nhưng do khối lượng đất đá sạt lở rất lớn, lên tới cả triệu mét khối nên công tác tìm kiếm chưa thu được nhiều kết quả. Hiện tại, các lực lượng chức năng đang theo dõi sát tình hình sạt lở cũng như thời tiết tại địa phương để triển khai các phương án cứu hộ.

Theo Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn, 3 nạn nhân mất tích đều có hoàn cảnh rất khó khăn. Trong đó, vợ chồng anh Zơ Râm Nhô (công an viên thôn Pứt, SN 1997) và chị Bríu Thị Tép (SN 1998) có 2 con nhỏ. Trong đó, một cháu khoảng 7-8 tuổi, một cháu chưa được 2 tuổi. Người còn lại mất tích là ông Hốih Zi Nút (SN 1980) có 3 người con, gia đình nghèo khó.

Vợ chồng chị Tép mất tích, có 2 con nhỏ trong đó đứa út chưa tròn 2 tuổi (Ảnh: Facebook)

Trên Facebook, một người quen của vợ chồng chị Tép đăng tải dòng trạng thái khiến nhiều người không khỏi xót xa. "Đột ngột quá 2 em ơi, làm sao 2 bác sống nổi đây. Về nhà đi em, về cho con bú, bé khát sửa đòi mẹ…".

Dòng trạng thái trên Facebook khiến nhiều người xót xa

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 14-11, tại khu vực đầu nguồn cách đập dâng nước của người dân và Đồn Biên phòng Ga Ry khoảng 250 m, xảy ra vụ sạt lở đất quy mô lớn, vùi lấp nhiều khu vực và gây tắc đường giao thông hơn 200 m.

Vụ việc đã khiến 3 người dân mất tích, hư hỏng 3 xe máy, vùi lấp 5 nhà Jun (nhà đi làm rẫy), 9 con bò và 15 ha đất rẫy của người dân.

Sau sạt lở, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã chỉ đạo lực lượng tại chỗ phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời tổ chức di dời 84/314 khẩu thôn Glao và 87/350 khẩu thôn H Jun (xã Hùng Sơn) ra khỏi khu vực nguy hiểm.

