Nghệ An: Kênh Bắc “đen như mực”, người dân khổ sở sống chung với ô nhiễm

Người dân mong muốn chính quyền sớm có giải pháp xử lý triệt để tình trạng xả thải trực tiếp, nạo vét bùn rác, khơi thông dòng chảy và có phương án cải tạo cảnh quan phù hợp. “Chúng tôi chỉ mong kênh được làm sạch để không phải sống trong mùi hôi thối mỗi ngày. Có được một dòng kênh xanh, sạch, không ô nhiễm thì dân mới yên tâm sinh sống”, ông Nguyễn Văn Hùng, người dân địa phương, bày tỏ.