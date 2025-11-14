Nghệ An: Kênh Bắc “đen như mực”, người dân khổ sở sống chung với ô nhiễm

Theo ghi nhận của phóng viên, mấy ngày nay, dọc tuyến Nguyễn Sỹ Sách – Phùng Chí Kiên, dòng nước trong kênh Bắc đen kịt, đặc quánh, nhiều đoạn nổi váng, sủi bọt và bốc mùi tanh nồng nặc
Kênh Bắc dài hơn 3km chạy dọc nhiều đô thị, kéo dài xuống hồ điều hòa tỉnh Nghệ An. Đoạn đầu nguồn dài khoảng 1,2km đã được ngầm hóa, trồng cây xanh phía trên. Tuy nhiên, hơn 2km còn lại vẫn là kênh lộ thiên, trở thành nơi tiếp nhận lượng lớn nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư xung quanh dẫn đến việc ô nhiễm trong nhiều năm nay.
Dưới lòng kênh, rác thải sinh hoạt, bùn đất và cỏ dại kết thành từng mảng lớn, cản trở dòng chảy. Bùn đất bồi lắng, rác thải ùn ứ khiến dòng chảy tắc nghẽn, nhiều đoạn mọc um tùm cỏ dại và rau muống che kín mặt kênh. Những nơi không có cỏ thì nước đặc quánh, nổi váng đen sì, mùi hôi bốc lên nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân.
Theo tìm hiểu của phóng viên, trước đó, kênh Bắc từng được nâng cấp, cải tạo nằm trong Dự án Phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam, do Ngân hàng Thế giới (WB) cho vay đã hoàn thành vào năm 2018. Cũng vì vậy, dòng nước sạch trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, sau đó tình trạng ô nhiễm lại tái diễn.
“Nhà tôi ở sát bờ kênh, cứ mở cửa ra là ngửi thấy mùi hôi. Mùa mưa thì nồng nặc, mùa nắng lại tanh đến buồn nôn. Đêm đến phải đóng kín cửa suốt.”, bà Nguyễn Thị Hòa, người dân sống ven kênh, chia sẻ.
Dù từng được kỳ vọng trở thành tuyến kênh thoát nước và cảnh quan xanh của đô thị trọng điểm ở Nghệ An, nhưng đến nay kênh Bắc vẫn là “điểm nóng” ô nhiễm giữa lòng đô thị.
Người dân mong muốn chính quyền sớm có giải pháp xử lý triệt để tình trạng xả thải trực tiếp, nạo vét bùn rác, khơi thông dòng chảy và có phương án cải tạo cảnh quan phù hợp. “Chúng tôi chỉ mong kênh được làm sạch để không phải sống trong mùi hôi thối mỗi ngày. Có được một dòng kênh xanh, sạch, không ô nhiễm thì dân mới yên tâm sinh sống”, ông Nguyễn Văn Hùng, người dân địa phương, bày tỏ.
Trao đổi với phóng viên Người Đưa Tin, ông Hoàng Năng Hiệp, Phó Chủ tịch UBND phường Vinh Phú, cho biết, nguyên nhân ô nhiễm là do hạ tầng kỹ thuật thu gom xử lý nước thải bị quá tải, xuống cấp và không đồng bộ. Vì vậy nước thải chưa được thu gom triệt để nên chảy vào kênh Bắc.
Mặt khác, bùn đất khi chảy vào kênh không được nạo vét thường xuyên. Công tác quản lý vận hành hệ thống thoát nước còn chưa đảm bảo. Bên cạnh đó, do ý thức của một bộ phận người dân chưa cao, còn vứt rác thải xuống kênh mương cũng là lý do gây ô nhiễm. “Người dân phản ánh việc ô nhiễm là đúng. Sắp tới, địa phương sẽ kiến nghị với tỉnh lên kế hoạch nạo vét để khơi thông dòng chảy, vệ sinh môi trường bề mặt kênh, dọn rác thải tại đây”, ông Hiệp nói.
Tác giả: Ngọc Ánh
Nguồn tin: nguoiduatin.vn