Vùng 1 Hải quân làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về công tác tuyên truyền biển, đảo

Trong tỉnh

Ngày 27-9, tại Nghệ An, đoàn công tác Vùng 1 Hải quân do Đại tá Trần Xuân Văn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An. Đồng chí Trần Thị Thu Hường, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An chủ trì tiếp Đoàn.