Vừa mãn hạn tù, người đàn ông lại sa lưới vì ma túy

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên xét xử sơ thẩm 3 bị cáo: Lô Văn Tỵ (SN 1965), trú xã Tam Thái; Phạm Lê Đức Cường (SN 1987), trú xã Quỳnh Lưu (Nghệ An) và Cha Xử Vàng (SN 1980), trú tỉnh Bô Ly Khăm Xay, CHDCND Lào, về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Lô Văn Tỵ là bị cáo có nhân thân xấu khi từng lĩnh bản án 23 năm tù về tội liên quan đến ma túy. Đầu năm 2020, Tỵ chấp hành xong hình phạt tù. Chừng 4 năm sau, trong lần đi chơi, Tỵ quen biết Cha Xử Vàng nên hỏi mua ma túy về bán. Vàng cho biết “có gì liên lạc sau”.

Ba bị cáo tại tòa.

Khoảng thời gian trước Tết Nguyên Đán 2025, Tỵ nhận được điện thoại của Phạm Lê Đức Cường hỏi mua hồng phiến. Để có ma túy bán cho khách, Tỵ sang Lào gặp Vàng.

Sau đó, Tỵ được Vàng dẫn đến một khách sạn gặp đối tượng người Lào để bàn bạc việc mua bán ma túy. Sau khi thương lượng, hai bên thống nhất mua bán 4 tấm hồng phiến với giá 192 triệu đồng; 2 bánh heroin loại chất lượng cao với giá 100 triệu đồng và 1 bánh heroin khác với giá 70 triệu đồng.

Tháng 2/2025, Lô Văn Tỵ lên khu vực gần cửa khẩu nhận ma túy từ Vàng. Trong lần giao dịch này, Tỵ đã đưa cho Vàng 432 triệu đồng và nhận lại nhiều gói ma túy.

Từ số ma túy mua được, Tỵ đã bán cho khách để kiếm lời. Trong đó, đối tượng này thống nhất bán cho Cường 10 gói ma túy (2.000 viên hồng phiến) với giá 50 triệu đồng.

Ngày 13/4/2025 Tỵ cầm theo ma túy rồi bắt xe khách đi giao cho Cường. Khi đối tượng này vừa xuống xe khách tại khu vực Chợ Giát (huyện Quỳnh Lưu cũ) thì bị Công an phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tỵ, lực lượng chức năng thu giữ thêm nhiều gói ma túy. Từ lời khai của đối tượng này, Công an lần lượt bắt giữ Cha Xử Vàng và Phạm Lê Đức Cường.

Cơ quan điều tra xác định, trong vụ án này Lô Văn Tỵ và Cha Xử Vàng phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép hơn 4,2 kg ma túy. Phạm Lê Đức Cường phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán 200 gam ma túy.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. 3 bị cáo khai nhận vì hám lợi nên đã buôn ma túy về bán kiếm lời dù biết hành vi đó vi phạm pháp luật. Đối diện với bản án nghiêm minh của pháp luật, các bị cáo đều xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định, trong vụ án này bị cáo Lô Văn Tỵ phạm tội với vai trò chính, có nhân thân xấu nên tuyên phạt án tử hình. Bị cáo Cha Xử Vàng lĩnh án chung thân; bị cáo Phạm Lê Đức Cường lĩnh án 20 năm tù.

Tác giả: Xuân Thao

Nguồn tin: congly.vn