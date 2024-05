Vừa "cõng" án 10 năm lại tiếp tục bị bắt vì buôn ma tuý

Ngày 3/5, Thượng tá Hoàng Chí Hiếu, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết: Đơn vị vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý Công an tỉnh bắt 1 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Theo đó, vào khoảng cuối tháng 4 vừa qua, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Quỳ Châu phát hiện đối tượng Ngân Văn Pịt (SN 1992), thường trú tại Buôn Thái Ea Kuêh, Cư Mgar, Đắk Lắk. Hiện sinh sống tại bản Na Hỷ, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An có biểu hiện liên quan đến đường dây ma tuý liên tỉnh.

Đối tượng Ngân Văn Pịt cùng tang vật taị Cơ quan điều tra.

Qua xác minh thông tin được biết, đối tượng vừa chấp hành xong bản án 10 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Vừa ra tù đã có biểu hiện hoạt động phạm tội mua bán trái phép chất ma tuý. Hòng qua mặt lực lượng chức năng, đối tượng đã sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi, manh động. Đặc biệt đối tượng thường xuyên lẩn trốn ở trong rừng sâu, khu vực biên giới giáp ranh trên tuyến biên giới Việt - Lào.

Trước tính chất phức tạp và hoạt động mạnh động của đối tượng, Công an huyện Quỳ Châu chủ động báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo xác lập chuyên án đồng thời phối hợp cùng Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý lên kế hoạch đấu tranh phá án.

Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, vào hồi 21h30 ngày 2/5, tại khu vực bản Chiềng, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, Công an huyện Quỳ Châu đồng chủ trì cùng Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý bắt quả tang đối tượng Ngân Văn Pịt về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Thu giữ 2.000 viên MTTH, 1 xe máy, 1 điện thoại di động.

Khám xét chỗ ở đối tượng Pịt tổ công tác tiếp tục thu giữ thêm 6.000 viên MTTH và một số vật chứng liên quan khác.

Tác giả: Hải Việt

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân