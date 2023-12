Công an Quỳ Châu 03 ngày bắt 06 vụ, 12 đối tượng phạm tội ma túy

Các đối tượng phạm tội ma túy bị Công an Quỳ Châu bắt giữ

Theo đó, trong 02 ngày 18 và 19/12/2023, Công an huyện Quỳ Châu đã phá thành công chuyên án, triệt xoá các điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn, qua đó bắt giữ 05 đối tượng trú tại huyện Quỳ Châu về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý gồm: Vi Văn Hoà (sinh năm 1991) và Vi Văn Ngọc (sinh năm 1981), cùng trú tại xã Châu Tiến; Lò Văn Tư (sinh năm 1995); Lô Văn Tuấn (sinh năm 1997), cùng trú tại xã Châu Nga và Lương Văn Thiên (sinh năm 1983), trú tại xã Châu Thắng. Tổng tang vật thu giữ: 48,936g heroin, 02 kiếm tự chế, 03 xe mô tô, 08 điện thoại di động.

Trước đó, trong ngày 15/12/2023, Công an huyện Quỳ Châu đã bắt giữ thành công đối tượng Lô Văn Trung (sinh năm 1991) trú xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý thu giữ 1,2g heroin. Cùng ngày, Công an huyện Quỳ Châu cũng đã bắt giữ thành công 04 đối tượng khác trú tại các huyện Quỳ Châu và Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy gồm: Vi Hải Kiên (sinh năm 2005); Lữ Hoàng Kiếm (sinh năm 2006); Nguyễn Anh Kỳ, (sinh năm 2005) cùng trú tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu và Đậu Xuân Dũng (sinh năm 1995), trú tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu. Tổng tang vật thu giữ 3,5g heroin.

02 đối tượng Nguyễn Văn Quỳnh (trái) và Trần Văn Trình cùng tang vật tại Cơ quan Công an

Đặc biệt, ngày 16/12/2023, tại xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, Công an huyện Quỳ Châu chủ trì, phối hợp phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Nghệ An phá thành công chuyên án, bắt quả tang 02 đối tượng: Nguyễn Văn Quỳnh (sinh năm 1995), trú tại xã Nghi Kim, thành phố Vinh và Trần Văn Trình (sinh năm 1989), trú tại xã Minh Châu, huyện Diễn Châu về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, thu giữ tang vật 169,66 gam ma tuý đá; 102 viên hồng phiến; 01 xe mô tô; 03 điện thoại di động cùng một số tang vật liên quan khác.

Việc Công an huyện Quỳ Châu liên tiếp bắt giữ các đối tượng phạm tội ma túy trên địa bàn đã đem lại bình yên cho Nhân dân, ổn định tình hình an ninh trật tự, ngăn chặn được tình trạng mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn và các vùng phụ cận.

Hiện, Công an huyện Quỳ Châu đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Tác giả: Văn Hậu - Cao Loan

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn