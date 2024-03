Công an Quỳ Châu vận động đối tượng trốn truy nã ra đầu thú

Công an huyện Quỳ Châu vận động thành công đối tượng Hoàng Danh Lộc đầu thú

Hoàng Danh Lộc là 1 trong 2 bị can trong vụ án "Cướp giật tài sản" xảy ra từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2023 tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ngày 16/2/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành đã ra Quyết định truy nã toàn quốc đối với Hoàng Danh Lộc để truy bắt đối tượng và xử lý theo quy định pháp luật. Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Quỳ Châu đã tăng cường các hoạt động điều tra, truy xét, xác minh, truy bắt đối tượng truy nã Hoàng Danh Lộc. Quá trình thực hiện xác minh, lực lượng Công an gặp nhiều khó khăn do Lộc đã cắt toàn bộ các thông tin liên lạc của mình cũng như không ai nhận được liên lạc của đối tượng gọi điện thoại về…

Quyết định truy nã Hoàng Danh Lộc



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến đầu tháng 3/2024, lực lượng Công an huyện Quỳ Châu phát hiện Hoàng Danh Lộc đang lẩn trốn tại các tỉnh phía Bắc. Xác định Lộc là đối tượng rất ma mãnh và manh động, thường xuyên thay đổi địa điểm tạm trú, nếu tổ chức truy bắt Lộc sẽ có các hành vi chống đối đến cùng. Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Quỳ Châu đã thành lập tổ công tác do đồng chí Phó trưởng Công an huyện làm trưởng đoàn, ra các tỉnh phía Bắc nhằm tiếp cận, vận động đối tượng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Đến ngày 09/3/2024, Tổ công tác Công an huyện Quỳ Châu đã vận động, thuyết phục thành công Hoàng Danh Lộc ra đầu thú và bàn giao đối tượng cho công an huyện Yên Thành, đảm bảo an toàn.

Tác giả: Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn