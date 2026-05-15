Con chó dương tính với virus dại tấn công nhiều người ở Nghệ An

Theo UBND xã Quỳnh Anh, ổ dịch dại trên động vật đã chính thức xuất hiện tại địa phương, tiềm ẩn nguy cơ lây lan nghiêm trọng và đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người dân.

Chó dại tấn công nhiều người dương tính với virus dại. (Ảnh Minh Lương)

Trước đó, vào sáng 9/5, tại thôn Nghĩa Đông, xã Quỳnh Phú, người dân phát hiện một con chó chạy rông có biểu hiện bất thường, hung hăng và liên tục tấn công người đi đường. Sau khi cắn nhiều người tại xã Quỳnh Phú, con vật tiếp tục chạy dọc tuyến đường 537B sang địa bàn xã Quỳnh Anh và tiếp tục tấn công người dân tại các thôn Minh Tân, Nam Tiến và Văn Thơ.

Đến khoảng 6h40 cùng ngày, con chó đã bị người dân khống chế và tiêu hủy tại thôn Văn Thơ. Mẫu bệnh phẩm sau đó được cơ quan chức năng thu thập để phục vụ xét nghiệm.

Ngay khi xác định ổ dịch, UBND xã Quỳnh Anh đã yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch phối hợp với cơ quan chuyên môn khẩn trương khoanh vùng, kiểm soát dịch tại các khu vực có nguy cơ cao và địa bàn giáp ranh.

Địa phương đồng thời triển khai chiến dịch tiêm phòng khẩn cấp cho toàn bộ đàn chó, mèo trên địa bàn, đặc biệt tại các khu vực xuất hiện ca nghi nhiễm, với mục tiêu đạt 100% diện bắt buộc tiêm phòng và trên 95% tổng đàn được tiêm vaccine.

Chính quyền cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không thả rông chó, mèo; khi đưa vật nuôi ra nơi công cộng phải đeo rọ mõm, xích giữ và có người quản lý.

Đối với những trường hợp bị chó, mèo cắn hoặc nghi phơi nhiễm, cơ quan chức năng yêu cầu cần nhanh chóng rửa sạch vết thương dưới vòi nước chảy, sát khuẩn và đến cơ sở y tế để tiêm vaccine phòng dại kịp thời.

Tác giả: Trần Tú

Nguồn tin: congly.vn