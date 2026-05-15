Đánh bay mùi cơ thể ngày nóng với 5 bí quyết cực đơn giản

Mùa hè nắng nóng khiến cơ thể tiết nhiều mồ hôi, dễ gây mùi khó chịu và làm nhiều người mất tự tin. Để luôn giữ được cảm giác sạch sẽ, thơm tho cả ngày dài, bạn có thể áp dụng những bí quyết đơn giản dưới đây.

Tắm rửa sạch sẽ và đúng cách

Giữ vệ sinh cơ thể là bước quan trọng giúp hạn chế mùi cơ thể trong ngày hè. Bạn nên tắm mỗi ngày, đồng thời tẩy tế bào chết từ 1–2 lần/tuần để loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn tích tụ trên da.

Khi tắm, hãy chú ý làm sạch kỹ những vùng dễ tiết nhiều mồ hôi như nách, cổ, sau đầu gối hay vùng kín. Ngoài ra, ưu tiên sử dụng sữa tắm có hương thơm nhẹ nhàng, chiết xuất thiên nhiên để cơ thể luôn dễ chịu và an toàn cho da.

Hạn chế thực phẩm gây mùi

Một số thực phẩm như tỏi, hành tây, cà ri, cà phê hay đồ ăn cay nóng có thể khiến cơ thể tiết ra mùi nồng hơn. Vì vậy, bạn nên hạn chế sử dụng nếu muốn giữ cơ thể thơm tho lâu dài.

Bổ sung loại thực phẩm giúp cơ thể bạn thơm tho

Mùa hè nắng nóng khiến cơ thể dễ đổ mồ hôi và xuất hiện mùi khó chịu, nhiều người tìm đến nước hoa hay lăn khử mùi như giải pháp "chữa cháy." Tuy nhiên, một số thực phẩm quen thuộc lại có thể giúp cơ thể thơm mát từ bên trong, mang đến cảm giác tự tin suốt cả ngày.

Trà xanh: Giàu chất chống oxy hóa và kháng khuẩn, trà xanh giúp thanh lọc cơ thể, hạn chế vi khuẩn gây mùi và mang lại cảm giác tươi mát trong ngày nóng bức.

Cà chua: Cà chua có khả năng giảm tiết mồ hôi và hỗ trợ làm sạch cơ thể từ bên trong nhờ đặc tính chống oxy hóa tự nhiên.

Trái cây họ cam quýt: Cam, chanh, bưởi giàu vitamin C và tinh dầu tự nhiên, giúp cơ thể thơm mát, đồng thời hỗ trợ cân bằng điện giải trong mùa hè.

Sữa chua: Lợi khuẩn probiotic trong sữa chua giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, từ đó cải thiện mùi cơ thể và hơi thở hiệu quả.

Thảo mộc tươi: Bạc hà, rau mùi hay húng quế chứa tinh dầu tự nhiên giúp thanh mát cơ thể và hỗ trợ khử mùi tự nhiên.

Nước chanh ấm: Một ly nước chanh ấm vào buổi sáng giúp thanh lọc cơ thể, giảm hôi miệng và hạn chế mùi cơ thể trong ngày dài oi bức.

Táo: Táo giúp làm sạch khoang miệng, giảm vi khuẩn gây mùi và hỗ trợ cơ thể luôn tươi mát.

Quế: Không chỉ giúp hơi thở thơm hơn, quế còn có khả năng kháng khuẩn, hỗ trợ cải thiện mùi cơ thể khi sử dụng thường xuyên.

Giữ hơi thở luôn thơm mát

Hơi thở dễ chịu giúp bạn tự tin hơn khi giao tiếp. Để tránh mùi hôi miệng, hãy duy trì thói quen đánh răng ít nhất 2 lần/ngày, vệ sinh lưỡi sạch sẽ và súc miệng sau khi ăn thực phẩm nặng mùi.

Bạn cũng có thể mang theo kẹo bạc hà hoặc kẹo cao su không đường để sử dụng sau bữa ăn, giúp hơi thở thơm mát suốt cả ngày.

Uống đủ nước mỗi ngày

Nước giúp cơ thể thanh lọc, hỗ trợ đào thải độc tố và điều hòa hoạt động của tuyến mồ hôi. Khi cơ thể được cung cấp đủ nước, mồ hôi cũng sẽ bớt mùi khó chịu hơn.

Bên cạnh nước lọc, bạn có thể bổ sung thêm nước ép trái cây hoặc các loại nước giàu vitamin để cơ thể luôn tươi mát trong ngày hè.

Sử dụng nước hoa đúng cách

Nước hoa là "trợ thủ" giúp cơ thể lưu hương hiệu quả trong ngày hè. Bạn nên xịt ở những vị trí có mạch đập như sau tai, cổ tay hoặc bên trong khuỷu tay để hương thơm lan tỏa tự nhiên hơn.

Vào mùa nóng, các dòng nước hoa hương cam chanh, trái cây hoặc hương biển sẽ mang lại cảm giác tươi mát, dễ chịu. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng xịt thơm tóc hoặc dưỡng tóc có hương nhẹ để mái tóc luôn thơm tho.

Ngoài những bí quyết trên, đừng quên giữ quần áo luôn sạch sẽ, thơm mát bằng nước xả vải và bảo quản tủ đồ gọn gàng với túi thơm nhé.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn