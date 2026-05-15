Ly cocktail có độc của người vợ bí mật nuôi tình nhân

Trong mắt người xung quanh, Kouri Richins là góa phụ đau buồn cố gắng giữ vững tinh thần để chăm sóc ba con trai nhỏ sau cái chết đột ngột của chồng vào tháng 3/2022. Cô nói rằng chồng mình, Eric Richins, qua đời vì chứng phình động mạch não tại nhà riêng ở Kamas, Utah.

Người mẹ 35 tuổi đã biến nỗi đau thành động lực viết một cuốn sách chữa lành mang tên Are You With Me?.

Hai tháng sau, vào tháng 5/2023, Kouri bị bắt vì tội giết người khi kết quả khám nghiệm tử thi xác nhận Eric không chết vì chứng phình động mạch não, mà là do một liều fentanyl gây chết người được cho là pha trộn vào ly cocktail Kouri chuẩn bị cho chồng.

Hôn nhân không bình lặng

Kouri và Eric Richins kết hôn năm 2013 và có ba con trai. Trước lễ cưới, cặp đôi đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân, đồng ý rằng cả hai bên không có quyền đối với "thu nhập, bất động sản và tài sản trong hiện tại và tương lai" của người kia - trừ trường hợp Eric qua đời khi họ vẫn còn là vợ chồng.

Thỏa thuận tiền hôn nhân cũng nêu rõ rằng công ty xây dựng của Eric, C&E Stone Masonry LLC, sẽ được chuyển giao cho Kouri trong trường hợp anh qua đời.

Eric và Kouri Richins. Ảnh: CBS

Vài năm sau khi kết hôn, Kouri gặp khó khăn về tài chính khi công ty bất động sản K Richins Realty LLC của cô sụp đổ. Tính đến tháng 3/2022, tháng Eric qua đời, Kouri nợ gần 2 triệu USD.

Mùa thu 2020, Eric gặp một luật sư tư vấn thừa kế sau khi phát hiện vợ "lạm dụng và sử dụng tài sản của anh sai mục đích", theo tài liệu tòa án.

Giấu vợ, Eric loại bỏ Kouri khỏi danh sách người thụ hưởng khoản bảo hiểm nhân thọ 500.000 USD của mình, thành lập Quỹ tín thác Eric Richins để tài sản và công việc kinh doanh nằm dưới sự quản lý của em gái, còn tiền sẽ được chia cho ba con.

Cái chết đột ngột

Rạng sáng 4/3/2022, Eric, 39 tuổi, được vợ tìm thấy đã chết trong phòng ngủ của hai vợ chồng.

Kouri gọi 911 lúc hơn 3h. Nhưng các nhân viên y tế sau đó ghi nhận rằng dường như Eric đã "chết được một thời gian". Kouri khai rằng đã ngủ thiếp đi trong phòng của con, khi tỉnh dậy giữa đêm, cô phát hiện chồng không còn phản ứng.

"Tôi trở mình, định vòng tay ôm Eric nhưng anh ấy lạnh ngắt. Cảm giác như thể đang đặt tay lên một viên gạch xi măng vậy", Kouri kể với điều tra viên.

Ngôi nhà của gia đình Richins. Ảnh: CBS

Tháng 4/2022, chuyên gia pháp y xác định rằng Eric tử vong vì quá liều fentanyl, nồng độ chất này trong cơ thể nạn nhân cao gấp 5 lần giới hạn cho phép.

Một năm sau cái chết của Eric, Kouri phát hành cuốn sách thiếu nhi Are You With Me? vào ngày 5/3/2023. Cuốn sách dựa trên cuộc đời chính cô và được viết với hy vọng giúp ba con vượt qua nỗi đau mất cha. Theo mô tả trên Goodreads, cuốn sách "kể câu chuyện của một đứa trẻ mất cha, nhưng được nhắc nhở rằng sự hiện diện của ông vẫn luôn ở xung quanh, giống như thiên thần đang dõi theo chúng".

Cuốn sách này sau đó đã bị một số nhà bán sách gỡ bỏ.

Lịch sử tìm kiếm bất thường

Không lâu sau khi nguyên nhân cái chết của Eric được làm rõ, các điều tra viên bắt đầu tập trung vào Kouri, đặc biệt là sau khi họ phát hiện những tìm kiếm đáng ngờ trên internet, nghi vấn ngoại tình và những tin nhắn dường như lên kế hoạch cho tương lai bên người tình của Kouri.

Qua điều tra, điện thoại của Kouri đã bị khóa vào 21h32 ngày 3/3/2022 cho đến 3h6 hôm sau. Nó được mở khóa sáu lần trong 15 phút trước khi cô ta gọi 911 lúc 3h21.

Sau khi điện thoại bị thu giữ, Kouri dùng điện thoại mới từ tháng 4/2022. Lịch sử tìm kiếm cho thấy cô ta đã tìm hiểu về việc xóa dữ liệu điện thoại từ xa, cách điều tra viên khôi phục tin nhắn đã xóa, các nhà tù dành cho phụ nữ ở Utah và các khoản thanh toán bảo hiểm nhân thọ.

Các từ khóa tìm kiếm khác bao gồm: "liều gây chết người của fentanyl là bao nhiêu?", "nếu ai đó bị đầu độc thì sẽ được ghi thế nào trên giấy chứng tử?".

Ngày 8/5/2023, Kouri bị bắt giữ liên quan đến cái chết của Eric. Cô ta bị buộc tội giết người và tàng trữ chất bị kiểm soát. Trong hai năm tiếp theo, Kouri bị buộc tội thêm nhiều tội danh khác, tổng cộng hơn 30 tội danh, bao gồm âm mưu giết người, làm giả giấy tờ, gian lận thế chấp và gian lận bảo hiểm.

Theo cáo trạng, vào tháng 1/2022, Kouri đã mua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho Eric và tự mình đứng tên hưởng lợi, giả mạo chữ ký của Eric trên đơn đăng ký.

Kouri khẳng định vô tội.

Vạch trần vụ ngoại tình trước tòa

Phiên tòa xét xử Kouri bắt đầu vào ngày 23/2/2026, công tố viên triệu tập 40 nhân chứng, bao gồm Robert Grossman - người tình của Kouri.

Theo công tố viên, Kouri giết chồng để trục lợi tài chính do đang gánh khoản nợ khổng lồ. Cô ta cũng đã lên kế hoạch cho tương lai với người tình và việc ly hôn với Eric sẽ khiến cô ta mất mọi thứ từ nhà cửa đến công việc kinh doanh của chồng, có thể mất cả quyền nuôi con.

Theo tài liệu tòa án, vào ngày 15/2/2022, Kouri nhắn tin cho người tình: "Nếu bây giờ em ly hôn và cầu hôn anh ngay ngày mai, anh có đồng ý không?".

Khoảng hai tuần trước khi chồng qua đời, Kouri nhắn tiếp: "Em muốn có một tương lai bên nhau. Em muốn có anh. Cùng nhau tìm hướng đi cho cuộc sống", "Giá mà anh ta biến mất còn anh ở đây! Cuộc sống sẽ thật hoàn hảo! Em yêu anh".

Kouri Richins trên phiên tòa ngày 16/3/2026. Ảnh: Pool

Ra làm chứng trước tòa, Robert lau nước mắt và cúi đầu khi những tin nhắn tình cảm giữa hai người được trình chiếu. Anh ta cho biết mối quan hệ ngoài luồng bắt đầu vào đầu 2020, khi làm công việc sửa chữa những ngôi nhà mà Kouri mua để đầu tư. Kouri cho Robert ở trong một căn nhà mà cô đang sửa sang lại, mua cho hai chiếc xe tải và cho tiền bất cứ khi nào anh ta cần.

Vài giờ trước khi Eric qua đời, cả hai nhắn tin hẹn nhau ăn trưa vào hôm sau.

Công tố viên cáo buộc Kouri lấy lý do ăn mừng vừa mua được một ngôi nhà giá trị, pha cocktail đưa Eric uống nhưng lén cho vào một lượng fentanyl gấp 5 lần liều gây chết người.

Một tháng sau cái chết của Eric, Kouri nhắn cho người tình: "Em nghĩ em muốn anh làm chồng em một ngày nào đó".

Ba lần đầu độc chồng

Công tố viên cáo buộc Kouri đã ba lần cố gắng đầu độc Eric bằng fentanyl. Một lần trong đó là vào Lễ Tình nhân năm 2022, Kouri đưa cho Eric một chiếc bánh sandwich, sau khi cắn một miếng, Eric bị nổi mề đay và không thở được. Theo cáo trạng, Eric từng nói với gia đình rằng nếu có chuyện gì xảy ra với anh, thì đó là do Kouri.

Nhân chứng quan trọng khác trong phiên tòa là người giúp việc của cặp đôi, Carmen Lauber, làm chứng rằng Kouri đã nhờ mua ma túy ít nhất ba lần vào đầu 2022. Carmen cáo buộc rằng Kouri yêu cầu "một loại ma túy mạnh hơn" vào tháng 2/2022, và Eric chết chưa đầy một tuần sau đó.

Sau khi biết được nguyên nhân cái chết của Eric, Carmen đã gọi cho Kouri chất vấn: "Làm ơn hãy nói với tôi rằng những viên thuốc đó không phải dành cho anh ấy". Kouri phủ nhận và nói dối rằng Eric qua đời vì chứng phình động mạch não.

Tháng 3/2026, bồi thẩm đoàn tuyên Kouri phạm tội giết người, âm mưu giết người, cùng hai tội giả mạo tài liệu, hồ sơ nhằm trục lợi bảo hiểm.

Trong vòng 14 tháng kể từ khi Eric qua đời cho đến khi bị bắt, Kouri đã thu được hơn 1,39 triệu USD từ các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của chồng nhờ nói dối các công ty bảo hiểm về việc chồng dùng quá liều fentanyl và sử dụng chữ ký giả mạo. Các công tố viên đang yêu cầu tòa án buộc Kouri hoàn trả số tiền đó, dù cô ta đã tiêu hết phần lớn để trả nợ.

Trước khi tòa tuyên án, ba con trai của Kouri nói sẽ cảm thấy không an toàn nếu mẹ mình được thả khỏi tù, đề nghị tòa tuyên mức án cao nhất.

Ngày 13/5, Kouri bị tuyên án tù chung thân không có khả năng ân xá. Thẩm phán nhận định: "Một người bị kết tội về những tội danh như vậy không thể được tự do vì quá nguy hiểm".

Tác giả: Tuệ Anh

