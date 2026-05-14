Phá 2 đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 23kg tang vật

Tang vật ma túy tổng hợp và heroin lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: CACC

Ngày 14/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã phối hợp Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) triệt phá thành công 2 vụ mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 4 nghi phạm, thu giữ 23,4kg ma túy và tiền chất ma túy các loại.

Tang vật thu giữ gồm hơn 26.000 viên ma túy tổng hợp; 2,5 bánh heroin; 3,1kg ma túy tổng hợp dạng “nước vui”; 4,5kg lá Ka-thom có chứa chất ma túy (methamphetamine); 12kg tiền chất ma túy dùng để sản xuất heroin cùng 1 khẩu súng kíp.

Qua đấu tranh, bước đầu các nghi phạm khai nhận đã lợi dụng xe khách, dịch vụ giao hàng để vận chuyển ma túy từ khu vực Tam giác Vàng và thủ đô Viêng Chăn về địa bàn tỉnh Hủa Phăn, sau đó tìm cách đưa vào Việt Nam tiêu thụ.

Trong quá trình hoạt động, các nghi phạm thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Lá Ka-thom, "nước vui" và tang vật thu giữ trong vụ án. Ảnh: CACC

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, việc triệt phá thành công các đường dây ma túy xuyên quốc gia là kết quả nổi bật của cơ chế phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Công an hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn trong trao đổi thông tin, xác minh đối tượng, xác lập và đấu tranh chuyên án chung xuyên biên giới.

Từ tháng 9/2025 đến nay, thông qua công tác phối hợp, lực lượng chức năng hai tỉnh đã xác lập 1 chuyên án chung, phát hiện 2 đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia; đấu tranh 14 vụ, bắt giữ 19 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Thanh Hóa tiêu thụ.

Ghi nhận thành tích xuất sắc, ngày 13/5/2026, Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí, dũng cảm và hiệu quả trong phối hợp đấu tranh với tội phạm ma túy xuyên quốc gia.

Tác giả: Hồng Đức

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn