Ô tô con bẹp dúm trên cao tốc, cảnh sát cứu một người mắc kẹt

Ô tô con biến dạng sau cú va chạm với ô tô tải trên cao tốc - Ảnh: THIÊN KHÔI

Khoảng 6h10 ngày 14-5, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Hà Nội nhận được tin báo về vụ tai nạn có người mắc kẹt trong ô tô.

Vụ việc xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn qua xã Phú Xuyên, Hà Nội).

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Hà Nội đã điều động phương tiện và lực lượng thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 32 và 34 đến hiện trường.

Tại hiện trường, phần đầu ô tô con biển số 90A-327.XX biến dạng, bẹp dúm, bên trong có một người đàn ông bị mắc kẹt.

Lực lượng chức năng đã dùng banh cắt thủy lực giải cứu nạn nhân, sau đó bàn giao cho y tế đưa đi cấp cứu.

Đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Bước đầu xác định, ô tô con mang BKS 90A-327.XX đã va chạm với ô tô tải trên cùng chiều đường.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ dài 29km. Thời gian qua, lưu lượng giao thông trên tuyến này tăng cao với mức tăng bình quân khoảng 6%/năm, thường xuyên xảy ra tình trạng xe di chuyển chậm, ùn ứ cục bộ. Qua số liệu thu phí cho thấy lưu lượng xe con quy đổi trung bình của năm 2024 khoảng 85.000 xe/ngày đêm, vượt xa lưu lượng thiết kế (55.400 xe/ngày đêm). Đặc biệt vào các dịp lễ, Tết, lưu lượng xe có lúc đạt khoảng 150.000 lượt xe/ngày đêm. Đây là tuyến huyết mạch cửa ngõ phía nam Hà Nội.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ