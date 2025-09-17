Vụ xe lao vào chợ khiến 3 người chết: Không phát hiện tài xế có nồng độ cồn, ma túy

Chiếc xe tải được xác định mất phanh lao vào chợ chuối đông người - Ảnh: BẢO PHÚ

Trưa 17-9, UBND xã Lao Bảo (Quảng Trị) có báo cáo ban đầu vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người chết, 9 người bị thương ở chợ chuối Tân Long.

Theo đó, khoảng 7h50 cùng ngày, tại khu vực chợ Tân Long cạnh quốc lộ 9 thuộc thôn Long Hợp, xã Lao Bảo xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Lúc này, tài xế Trần Minh Hoàng (52 tuổi, trú thôn Tân Thới 2, xã Hóc Môn, TP.HCM) lái ô tô tải mang biển kiểm soát 37C-587.xx (của Công ty TNHH vận tải hàng hóa Thành Của), chạy theo hướng Khe Sanh - Lao Bảo.

Trên xe lúc này còn có ông Võ Nhật Trường (48 tuổi, trú tại ấp Cây Xoài, xã Tân An, tỉnh Đồng Nai).

Vụ tai nạn khiến 3 người chết tại chỗ và 9 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng tiến hành xét nghiệm chất ma túy và nồng độ cồn của tài xế Trần Minh Hoàng và người đi cùng xe Võ Nhật Trường, kết quả không phát hiện.

Nguyên nhân gây tai nạn ban đầu được xác định lái xe chạy hướng Đông Hà - Lao Bảo, khi đến ngã ba Tân Long bị mất phanh dẫn đến gây tai nạn.

Ngay sau vụ tai nạn, lãnh đạo xã Lao Bảo đã đến hiện trường và bệnh viện thăm hỏi, động viên các nạn nhân và người nhà.

Thông tin bị thương: * Chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị điều trị 3 người: 1. Hồ Văn Sơn, sinh năm 2009, Ra Po-A Dơi: chấn thương sọ não, gãy đùi phải, dập lồng ngực. 2. Hồ Văn Phon, sinh năm 1988, Lao Bảo: chấn thương sọ não, gãy chân, đa chấn thương. 3. Chưa xác định danh tính (người Lào, sinh năm 2000): chấn thương sọ não, gãy xương đùi, đa chấn thương. * Điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa 1. Hồ Văn Lưới, sinh năm 1994, xã Thuận cũ nay xã Lìa: tổn thương vùng bụng, lưng dưới, chân và hông. 2. Lê Văn Phước, sinh năm 1974, An Hà - Lao Bảo, đa vết thương vùng mặt (nhẹ). 3. Hồ Văn Lát, sinh năm 1979, xã Thanh cũ nay xã Lìa: tổn thương vùng bụng, đầu. 4. Hồ Văn Tùng, sinh năm 1974, xã Thuận cũ nay xã Lìa: tổn thương vùng đầu. 5. Hồ Văn Phan, sinh năm 2003, Trằm Cheng, xã Tân Lập: tổn thương vùng bụng. 6. Hồ Văn Tuấn, sinh năm 2004, huyện Nòong, Lào: chấn thương vùng bụng.

Tác giả: Hoàng Táo

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ