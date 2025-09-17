Vụ xe tải lao vào chợ: Xác định danh tính 3 nạn nhân tử vong

Trưa 17-9, UBND xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) đã có thông tin ban đầu về vụ xe tải lao vào chợ Tân Long cũng như danh tính các nạn nhân liên quan.

Theo đó, khoảng 7 giờ 50 phút ngày 17-9, tại khu vực Chợ Tân Long (xã Lao Bảo) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong và 9 người bị thương.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm (đứng giữa), Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, chỉ đạo tại hiện trường vụ tai nạn

Xe cứu thương có mặt tại hiện trường, hỗ trợ đưa đón các nạn nhân tử vong

Tại thời điểm trên, xe tải BKS 37C-587.63 do ông Trần Minh Hoàng (SN 1973, ngụ TP HCM) điều khiển, chở theo ông Võ Nhật T. (SN 1977, ngụ tỉnh Đồng Nai) lưu thông trên Quốc lộ 9 theo hướng Khe Sanh – Lao Bảo.

Khi đến khu vực ngã ba Tân Long (xã Lao Bảo) thì xe tải trên bất ngờ bị mất phanh, lao vào khu vực chợ Tân Long, nơi có nhiều người đang đứng bán nông sản, khiến 12 người thương vong.

Lực lượng chức năng tiến hành xét nghiệm chất ma tuý và nồng độ cồn của tài xế Trần Minh Hoàng và người đi cùng xe cho kết quả âm tính.

Người thân các nạn nhân đến hiện trường vụ tai nạn

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định 3 nạn nhân tử vong tại hiện trường là Hồ Văn Đơn (SN 2001, ngụ xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị), Hồ Thị Bé (khoảng 20 tuổi, quốc tịch Lào) và Hồ Văn Thua (SN 2000, quốc tịch Lào).

3 người bị thương nặng, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu, điều trị, gồm: Hồ Văn Sơn (SN 2009, xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị), Hồ Văn Pon (SN 1988, quốc tịch Lào) và Khăn Pôn (SN 1999, quốc tịch Lào).

6 nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hoá, gồm: Hồ Văn Lưới (SN 1994, ngụ xã Lìa), Lê Văn Phước (SN 1974, ngụ thôn An Hà, xã Lao Bảo), Hồ Văn Lát (SN 1979, ngụ xã Lìa), Hồ Văn Tùng (SN 1974, ngụ xã Lìa), Hồ Văn Phan (SN 2003, ngụ xã Tân Lập), Hồ Văn Tuấn (SN 2004, ngụ huyện Nòong, Lào).

Trưa cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, đã đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra và hỗ trợ những nạn nhân trong vụ tai nạn nêu trên.

Tác giả: Đức Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người lao động