Vụ vỡ bồn chứa 2.000 tấn mật: Tạm dừng dùng nước thô từ sông Lam

Người dân xã Yên Thành, Nghệ An vớt cá chết trên sông Đào. Sông Đào là kênh thủy lợi dẫn nước từ sông Lam phục vụ tưới tiêu cho các xã vùng đồng bằng ven biển Nghệ An - Ảnh: TIẾN DŨNG

Ngày 7-5, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Trung Tuấn - Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Yên Thành, Nghệ An - xác nhận đơn vị đã tạm dừng nguồn nước thô từ sông Lam sau sự cố vỡ bồn chứa mật rỉ của nhà máy Công ty cổ phần Mía đường Sông Lam, xã Nhân Hòa.

Theo ông Tuấn, trước đó đơn vị nhận được thông báo của Công ty một thành viên Thủy lợi Bắc Nghệ An, hiện nay do vỡ hồ chứa tại nhà máy đường dẫn tới nguồn nước tại kênh chính và kênh N8, thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An bị nhiễm bẩn.

Sau khi nhận được thông báo trên, Công ty Cấp nước Yên Thành đã đóng cửa tại kênh N8, không sử dụng nguồn nước thô tại kênh N8 cho đến khi nguồn nước ở kênh này đảm bảo chất lượng theo yêu cầu.

Tạm thời công ty sử dụng nguồn nước thô dự trữ tại hồ chứa nội bộ để xử lý và cung cấp nước sạch, đảm bảo lưu lượng và chất lượng cho khách hàng.

"Đơn vị phục vụ khoảng 8.000 khách hàng. Hồ chứa nội bộ có khả năng đáp ứng được nguồn nước khoảng 6-8 ngày trong thời gian tạm thời dừng lấy nguồn nước thô từ sông Lam", ông Tuấn nói.

Kênh chính (sông Đào) và kênh N8 là các tuyến kênh được lấy nguồn nước thô từ sông Lam. Sau sự cố vỡ bồn chứa 2.000 lít mật rỉ ở nhà máy mía đường, người dân phía hạ lưu sông Lam phát hiện cá nuôi lồng bè và các loại thủy sản chết chưa rõ nguyên nhân.

Cá chết nổi trên sông Đào - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngoài vùng hạ lưu sông Lam, cá chết chưa rõ nguyên nhân cũng xảy ra ở sông Đào và sông Nông Giang (kênh N13) qua huyện Quỳnh Lưu (cũ).

Hiện Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Nghệ An đang lấy mẫu và phân tích đánh giá chất lượng nước mặt sông Lam.

Ngày 6-5, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An có báo cáo gửi UBND tỉnh Nghệ An về tình hình cá nuôi chết hàng loạt ở xã Anh Sơn và công tác khắc phục sự cố vỡ bồn chứa mật rỉ ở nhà máy của Công ty cổ phần Mía đường Sông Lam.

Báo cáo do ông Nguyễn Duy Nhật - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - ký.

Theo báo cáo, chiều tối 3-5 ở xã Anh Sơn xảy ra mưa lớn, kèm dông lốc. Sau đó, từ 5-7h sáng 4-5, nước sông có dấu hiệu chuyển màu vàng đục, không ghi nhận mùi lạ, không có vết dầu mỡ. Cá nuôi bỏ ăn hoàn toàn, nổi đầu rồi chết hàng loạt.

Cá chết nguyên con, màu sắc bình thường, nội tạng không có dấu hiệu xuất huyết, mang có vết nhầy. Đồng thời cùng ghi nhận hiện tượng cá tự nhiên trên sông Lam nổi đầu, tấp vào bờ rồi chết. Đến 17h cùng ngày, không còn hiện tượng cá chết.

Ước tính có 19 lồng nuôi cá của 13 hộ dân thiệt hại, cá chết hơn 8,6 tấn.

Quá trình nuôi cá lồng từ năm 2009 đến nay, người dân đã áp dụng kỹ thuật, thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho cá, chưa ghi nhận hiện tượng cá bị chết theo mùa - thường diễn ra dịch bệnh đối với cá nuôi lồng.

Nguyên nhân cá chết có thể do suy giảm oxy hòa tan đột ngột bởi tải lượng hữu cơ lớn sau mưa, hoặc liên quan đến nguồn thải từ thượng nguồn.

Đây là hiện tượng bất thường, xảy ra trên khu vực sông có dòng chảy mạnh, diễn biến nhanh, hiện không có cá nuôi trong lồng, rất khó nhận định nguyên nhân cụ thể gây ra sự cố trên.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng giao UBND xã Nhân Hòa rà soát, kiểm tra, xác minh việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của Công ty cổ phần Mía đường Sông Lam trong quá trình khắc phục sự cố, báo cáo về sở trước ngày 8-5.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, khoảng 17h15 ngày 3-5, trong điều kiện thời tiết mưa dông kèm sấm sét mạnh, tại khu vực bồn chứa 2.000 tấn mật rỉ của nhà máy Công ty cổ phần Mía đường Sông Lam xảy ra sự cố vỡ bồn, khiến mật rỉ tràn trong phạm vi khuôn viên nhà máy. Bồn chứa bị vỡ, thủng tại vị trí khoảng 2/3 chiều cao tính từ dưới lên. Công ty ước tính khoảng 500 tấn mật rỉ tràn ra ngoài bồn. Đến 17h chiều 4-5, công ty đã hoàn tất việc xử lý sự cố.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ