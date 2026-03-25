Vụ 'tố' doanh nghiệp 'ép tăng ca' khi thực tập: Nhà trường, học sinh nói gì?

Trường cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang (Bộ Công Thương) - Ảnh: HÀ QUÂN

Những ngày này, mạng xã hội lan truyền một số bài đăng "tố" doanh nghiệp ép học sinh tăng ca, kèm theo thông tin nếu không làm thêm sẽ bị sa thải hoặc không có điểm môn học. Thông tin thu hút sự chú ý, gây tranh cãi trong dư luận.

Sau xác minh, Trường cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang (Bộ Công Thương) khẳng định các nội dung lan truyền là sai lệch, có cắt ghép, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín nhà trường và đối tác. Cá biệt, nhiều thầy cô còn bị xúc phạm danh dự.

Thông tin bị cắt ghép

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thầy Thân Văn Hùng - Phó hiệu trưởng Trường cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang - cho hay nhà trường đã làm việc với những học sinh đăng tải, lan truyền thông tin chưa chính xác, bị cắt ghép, không đầy đủ liên quan đến quá trình thực tập của học sinh, sinh viên nhà trường ở doanh nghiệp.

Theo thầy Hùng, các bình luận trên mạng nhắm tới việc doanh nghiệp ép tăng ca và mức hỗ trợ thực tập khoảng 2,5 triệu đồng/tháng bị cho là thấp.

"Trước khi các em đi thực tập, nhà trường đã làm việc trực tiếp với các công ty, không qua đơn vị cung ứng lao động và giao thầy cô phụ trách, quản lý các em suốt quá trình thực tập để xử lý vấn đề khi cần thiết.

Hợp đồng với doanh nghiệp nêu rõ, doanh nghiệp có nhu cầu tăng ca, cần học sinh, sinh viên hỗ trợ thì các em có thể tham gia hỗ trợ nhưng phải có thỏa thuận. Tăng ca bao nhiêu, tiền lương thế nào, phải có sự đồng thuận từ các em", thầy Hùng khẳng định.

Liên quan mức hỗ trợ 2,5 triệu đồng/tháng, Phó hiệu trưởng Trường cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang cho biết đây là trường hợp cụ thể, không đại diện cho tất cả các ngành nghề học sinh, sinh viên đang thực tập.

Hiện trường đào tạo hơn 40 ngành nghề với trên 8.000 học sinh, sinh viên theo học, tuyển sinh trung bình 3.500 - 3.800 chỉ tiêu/năm. Số doanh nghiệp hợp tác với trường là gần 100 doanh nghiệp (khoảng 50% là khối FDI).

Với các ngành kỹ thuật như điện tử, tự động hóa, mức hỗ trợ có thể từ 6-7 triệu đồng, thậm chí có nơi lên tới 12 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, một số ngành như may mặc có thể hỗ trợ thấp hơn. Ví dụ, một em thực tập được hỗ trợ 2,5 triệu đồng tương ứng 26 công. Nếu làm thêm, thu nhập có thể tăng lên là 5-6 triệu đồng/tháng.

Nhà trường không giữ lại tiền hỗ trợ, bởi doanh nghiệp chuyển trực tiếp cho học sinh, tương tự như trả tiền lương cho người lao động.

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội về ép học sinh, sinh viên tăng ca - Ảnh: Chụp màn hình

Thực hư tăng ca, làm hàng nghìn sản phẩm

Về việc phải tăng ca, học sinh nói phải làm hàng nghìn sản phẩm, vị phó hiệu trưởng này khẳng định dù thực tập, doanh nghiệp cũng tính năng suất của các em theo sản phẩm, tiệm cận công việc thực tế sau này.

"Nhà trường luôn trao đổi với các doanh nghiệp để có hỗ trợ, tạo điều kiện tốt hơn cho học sinh, sinh viên trong quá trình thực tập, từ tiền hỗ trợ tới ăn ca, chế độ khác", thầy Hùng cho hay.

Với kỳ thực tập, ông Hùng nêu rõ nhà trường đều tổ chức họp lớp, họp phụ huynh, công khai thông tin về thời gian, địa điểm, chế độ hỗ trợ và yêu cầu công việc. Mỗi năm có khoảng 3.000 lượt học sinh tham gia thực tập.

Toàn bộ đều có hợp đồng, cam kết rõ ràng giữa nhà trường và doanh nghiệp. Những em thực tập tốt, sau khi ra trường có thu nhập khá 15-16 triệu đồng/tháng.

Về hợp tác với doanh nghiệp, trường khẳng định đây là chủ trương chung, Cục Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã có nhiều văn bản chỉ đạo, gắn kết đào tạo với doanh nghiệp để các em có môi trường làm việc từ sớm.

Ví dụ, hệ cao đẳng kéo dài 3 năm, các em sẽ có 1 năm thực tập cơ bản, 1 năm thực tập tại doanh nghiệp và 1 năm thực tập tốt nghiệp, thời gian làm việc thực tế 2-3 tháng/năm. "Đây là cơ hội để học sinh làm quen môi trường làm việc và nâng cao kỹ năng, tay nghề", ông cho hay.

Sau sự việc, nhà trường đã làm việc với các đối tác và cơ quan chức năng. Cụ thể, phía doanh nghiệp cơ bản đồng thuận với hướng xử lý của trường. Khi làm việc với cơ quan chức năng, các bên đã cung cấp đầy đủ hồ sơ, khẳng định việc tổ chức thực tập được thực hiện trên cơ sở đồng thuận, cam kết rõ ràng.

Nhà tuyển dụng phỏng vấn sinh viên Trường cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang - Ảnh: HÀ QUÂN

Trong bản tường trình, em L.T.T.L. - học sinh Trường cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang - cho biết bản thân bồng bột, thiếu chín chắn, lan truyền bài viết của một bạn đang làm ở công ty điện trên một trang mạng xã hội.

Sau đó, em L. còn gọi cho một số bạn vào bình luận bài viết đó. Khi nhận ra được lỗi sai, L. đã nhờ mọi người thu hồi các bình luận.

"Một số đối tượng mạo danh yêu cầu em cung cấp thêm thông tin để xóa bài nhưng em không rep (trả lời - PV) lại và block (khóa - PV) đối tượng", bản tường trình của L. nêu.

Còn Đ.Q.M. - học sinh Trường cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang - cho hay ngày 19-3-2026, một trang mạng có đưa tin về việc tăng ca tại một công ty điện tử. Lúc đó, M. đăng hình ảnh liên quan đến bảng lương thực tập tại công ty may. Dù em đã thu hồi hình ảnh, có người vẫn kịp chụp lại và lan tuyền trên mạng xã hội.

Thấy hậu quả, Đ.Q.M. chủ động liên hệ gỡ hình song có người yêu cầu em phải cung cấp căn cước công dân. Đến nay, M. đã dừng nhắn tin với người lạ và thu hồi các tin nhắn trước đó.

Sau vụ việc, các học sinh trên đã chủ động xin lỗi, cam kết không tái phạm và mong nhà trường tạo điều kiện để sửa sai.

Tác giả: Hà Quân

