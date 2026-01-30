Vũ Thúy Quỳnh sắp cưới Đức Phạm?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm sắp kết hôn. Lý do là Vũ Thúy Quỳnh đăng video mặc áo dài truyền thống kèm chú thích: "Rằng thì là mà em thích lấy chồng miền Bắc". Khi một tài khoản mạng bình luận: "Lấy chồng đi chị bố anh ấy dễ mến lắm, làm dâu bao sướng", người đẹp này thả tim.

Động thái kể trên khiến mạng xã hội xôn xao đồn đoán cô và Đức Phạm sắp kết hôn. Tuy nhiên, á hậu nhanh chóng phủ nhận. Theo Vũ Thúy Quỳnh, việc quay video mặc áo dài chỉ là đu theo trào lưu chứ không phải để cưới xin như cộng đồng mạng đồn đoán.

Vũ Thúy Quỳnh phủ nhận việc sắp cưới Đức Phạm. Ảnh: FBNV.

Thời gian qua, Vũ Thúy Quỳnh nhiều lần lên tiếng chuyện tình cảm hoặc khi nhận ý kiến trái chiều.

Tháng 12/2025, Đức Phạm được cho là đã cầu hôn bạn gái. Thời điểm đó, Vũ Thúy Quỳnh đăng ảnh khoe đeo nhẫn ở ngón áp út. Hình ảnh khiến cộng đồng mạng bàn tán. Nhiều khán giả cho rằng người đẹp này được cầu hôn. Ở phần bình luận ngập tràn những nhận xét chúc mừng hoặc nhắc tên Đức Phạm.

Tuy nhiên, sau đó, Vũ Thúy Quỳnh đăng ảnh chụp màn hình nội dung ý nghĩa của việc đeo nhẫn. Theo đó, đeo nhẫn ở ngón áp út bàn tay phải là tượng trưng cho sự yêu thương bản thân, độc lập, có năng khiếu trong lĩnh vực nghệ thuật và sáng tạo. Động thái của người mẫu được cho phủ nhận chuyện cầu hôn.

Tới 25/1, cô tiếp tục chia sẻ về việc bị chê bai ngoại hình. Trên trang cá nhân, Vũ Thúy Quỳnh viết: “Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ sợ cho mọi người thấy da hay mặt mộc của mình. Tôi nghĩ nếu không để nhau bình thường, xin đừng làm xấu nhau đi. Mặt tôi không có sẹo rỗ hay lồi lõm gì hết, duy nhất một chiếc sẹo do thủy đậu ở chân mày. Cũng không hiểu các bạn chỉnh gì để da đầy sẹo như vậy. Cuộc sống này đủ ồn ào mọi nơi rồi. Nên nếu được hãy nhẹ nhàng với nhau”.

Vũ Thúy Quỳnh sinh năm 1998, đến từ Điện Biên, đoạt danh hiệu Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024. Cô là gương mặt quen thuộc tại các cuộc thi sắc đẹp, từng lọt top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và top 5 Miss Cosmo Vietnam 2023, đồng thời giành giải Á quân 3 The New Mentor 2023.

Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm đã vướng tin hẹn hò thời gian dài. Họ thường lộ diện cùng nhau trong các sự kiện, thậm chí có cử chỉ thân thiết, quan tâm trên sân pickleball. Tối 11/11/2025, Đức Phạm gây xôn xao khi đăng ảnh chụp chung với Vũ Thúy Quỳnh kèm theo chú thích: "Yêu em".

Tác giả: Minh Hạo

Nguồn tin: znews.vn