Vụ ôtô tông chết người bỏ chạy: Tài xế là viên chức văn phòng đăng ký đất đai

Sáng 14-9, một lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cho biết đã nắm được thông tin một cán bộ thuộc quyền quản lý của sở này gây tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong tối ngày 13-9.

Your browser does not support the video tag.

Clip chiếc ôtô do ông Th. điều khiển bỏ trốn sau khi tông chết người

Theo vị lãnh đạo này, ông Lê Văn Th. điều khiển ôtô tông chết người phụ nữ đi xe đạp điện ở Khu công nghiệp Hoàng Long (TP Thanh Hóa) là viên chức, đang công tác tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Hoằng Hóa, trực thuộc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Thanh Hóa.

Một lãnh đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Hoằng Hóa cho biết đã nắm được thông tin ông Th. gây tai nạn giao thông tối ngày 13-9. Phía gia đình ông Th. cũng đã tới thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân.

Trước đó, khoảng 19 giờ 25 phút cùng ngày, tại đường Cán Cờ, khu phố 2, phường Long Anh, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe đạp điện và ôtô khiến 1 người tử vong.

Thời điểm trên, bà Nguyễn Thị H. (SN 1981, ngụ xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe đạp điện đi trên thì bất ngờ bị xe ôtô BKS 36A-759.26 do ông Lê Văn Th. (SN 1995, ngụ phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) điều khiển đi phía sau cùng chiều tông từ phía sau. Hậu quả bà H. tử vong tại hiện trường.

Chiếc ôtô bị người dân bắt giữ sau khi bỏ chạy khỏi hiện trường khoảng 5 km

Sau khi tông chết người, ông Th. đã điều khiển xe ôtô bỏ chạy khỏi hiện trường. Một đoạn clip của người dân ghi lại cho thấy thời điểm bỏ chạy, chiếc xe đạp điện của bà H. vẫn mắc trước đầu xe ôtô và bị chiếc xe đẩy đi trên đường.

Khi chạy tới Khu công nghiệp Tây Bắc Ga (cách hiện trường khoảng 5 km), chiếc xe do ông Th. điều khiển đã bị người dân giữ lại và báo cơ quan công an.

Kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng CSGT Công an TP Thanh Hóa xác định trong hơi thở ông Th. có kết quả 1.089mg/L.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân tai nạn do ông Th. không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước, có nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện xe ôtô.

Hiện, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động