Vụ nghi bố ôm 2 con gái nhảy sông: Tang thương ba nấm mộ xếp cạnh nhau

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết: Đến khoảng 16h30 ngày 15/10, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh V.V.D (SN 1993, trú xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) - người bị cho là đã ôm 2 con nhỏ nhảy cầu Bến Thủy tối 13/10. Trước đó ít giờ, lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy thi thể hai cháu bé V.H.B (SN 2020) và V.G.T (SN 2021).

Sau đó, gia đình đã làm thủ tục để đưa thi thể anh D. và hai bé gái về quê an táng.

Những hình ảnh tang lễ của 3 bố con vào được tổ chức vào ngày 16/10 đã khiến nhiều người không khỏi xót xa. Ba chiếc quan tài được đặt cạnh nhau, tiếng khóc nghẹn của người thân, đặc biệt là người mẹ trẻ…cảnh tượng ngập trong bi thương.

Theo thông tin từ báo Tiền phong Online, được biết, anh D. và chị B.T.Y (SN 1999) quen biết nhau trong thời gian làm việc ở nước ngoài. Về nước, hai người tổ chức đám cưới và sinh lần lượt 2 bé gái.

Cách đây hơn 2 tháng, do mâu thuẫn, chị Y. đưa các con về nhà ngoại tại tỉnh Hưng Yên. Sau đó, anh D. đã đón hai bé về Nghệ An.

Báo Người lao động cũng cho biết thêm, buổi chiều xảy ra vụ việc, anh D. đến trường mầm non đón 2 con về sớm hơn và gọi cho vợ thông báo về việc ôm 2 con nhảy cầu.

Anh D. gửi định vị cho vợ báo vị trí mình nhảy. Sau khi người thân theo định vị đến cầu Bến Thủy thì phát hiện chiếc xe máy cùng 2 cặp sách của 2 con anh D. và chị Y. trên cầu.

