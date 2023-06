Vụ cô giáo Lê Thị Dung bị tuyên 5 năm tù: Làm rõ về quy chế chi tiêu nội bộ

Diễn biến vụ án - Ngày 24-4, TAND huyện Hưng Nguyên tuyên phạt bị cáo Lê Thị Dung mức án 5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ với cáo buộc chiếm đoạt gần 45 triệu đồng từ ngân sách nhà nước. Việc bà Dung chiếm đoạt tiền này được chỉ ra như: một số khoản thanh toán hai lần cho một nội dung như đã nhận được phụ cấp cấp ủy nhưng vẫn được tính 3 tiết/tuần cho chức danh bí thư chi bộ; đã được hỗ trợ khi đi học cao học nhưng vẫn được tính 2 tiết/tuần để thanh toán… - Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Dung có đơn kháng cáo. Gia đình xin bảo lãnh bà Dung được tại ngoại nhưng chưa được chấp thuận. - Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã họp và nghe các ngành, đơn vị liên quan báo cáo nội dung vụ án và các vấn đề liên quan. - Ngày 23-5, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành quyết định kháng nghị phúc thẩm đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử phúc thẩm theo hướng hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.