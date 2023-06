Cô giáo Lê Thị Dung tiếp tục kêu oan tại phiên tòa phúc thẩm

Phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên, Nghệ An sáng 12-6 - Ảnh: N.THẮNG

Nhiều người dân đến tòa nghe xử

Sáng 12-6, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án bà Lê Thị Dung - 52 tuổi, nguyên giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

Trước đó, ngày 24-4, Tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bà Dung mức án 5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tòa đã triệu tập nhân viên giám định của Sở Tài chính Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, đại diện Phòng Tài chính Kế hoạch huyện, Kho bạc Nhà nước huyện Hưng Nguyên và nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Từ sớm, rất đông người dân có mặt trước trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An theo dõi phiên tòa qua hệ thống loa phát thanh. Các phóng viên, cơ quan báo chí được bố trí một phòng riêng để tác nghiệp.

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Thị Dung nói: "Thời điểm bị cáo gửi kháng cáo bản án sơ thẩm, bị cáo chưa nhận được bản án nên tại phiên tòa phúc thẩm này, bị cáo xin kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm".

Bị cáo Dung kêu oan và cho rằng quy chế chi tiêu nội bộ được đơn vị xây dựng công khai, dân chủ, được gửi cho cấp trên giám sát và có hiệu lực thi hành, không vi phạm pháp luật.

"Tất cả việc chi của bị cáo cho bản thân và tất cả giáo viên trong đơn vị đều hưởng như bị cáo. Khi chưa chứng minh được bị cáo vi phạm quy chế chi tiêu nội bộ, các văn bản tài chính kế toán liên quan thì không thể kết tội cho bị cáo", bị cáo Dung nói.

Ngoài ra, bị cáo Dung cũng cho rằng trong quá trình tố tụng có nhiều dấu hiệu oan sai.

Rất đông người dân theo dõi phiên tòa từ hệ thống loa phát thanh bên ngoài trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiếm đoạt 45 triệu đồng

Theo bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên, từ ngày 1-10-2012 đến năm 2017, bà Lê Thị Dung đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao nhiều lần thanh toán trái quy định pháp luật để chiếm đoạt số tiền gần 45 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước cấp, gây thiệt hại cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên.

Trong quá trình công tác, bà Dung đã chủ trì xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, trong đó có một số khoản chi không đúng quy định pháp luật.

Việc bà Dung chiếm đoạt tiền được chỉ ra như: một số khoản thanh toán hai lần cho một nội dung như đã nhận được phụ cấp cấp ủy nhưng vẫn được tính 3 tiết/tuần cho chức danh bí thư chi bộ; đã được hỗ trợ khi đi học cao học nhưng vẫn được tính 2 tiết/tuần để thanh toán…

Tại phiên tòa sơ thẩm, bà Dung không nhận tội như cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hưng Nguyên truy tố.

Trong vụ án này, ngoài bà Dung bị tuyên phạt 5 năm tù còn có bị cáo Nguyễn Thị Hương - nguyên kế toán trung tâm - bị tòa sơ thẩm tuyên 24 tháng tù cho hưởng án treo.

Sau khi dư luận xôn xao về vụ án, ngày 5-5 Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã họp, nghe các ngành báo cáo toàn bộ nội dung vụ án này, đồng thời đề nghị bảo đảm tính độc lập của tòa án theo thẩm quyền xét xử, tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Ngày 23-5, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã quyết định kháng nghị phúc thẩm vụ án này theo hướng hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

Tuổi Trẻ Online tiếp tục cập nhật diễn biến phiên tòa.

