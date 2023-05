Lý do VKSND tỉnh Nghệ An kháng nghị bản án của cô giáo Dung?

Trung tâm GDTX - nơi cô giáo Dung từng là Hiệu trưởng.

Theo đó, VKSND tỉnh Nghệ An nêu, từ ngày 1/10/2012 đến năm 2017, Lê Thị Dung là Bí thư chi bộ, GĐ, chủ tài khoản của Trung tâm GDTX huyện Hưng Nguyên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao nhiều lần thanh toán trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt số tiền hơn 48 triệu đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp, gây thiệt hại cho Trung tâm GDTX huyện Hưng Nguyên (năm học 2011 - 2012, số tiền hơn 3,3 triệu đồng; năm 2013 - 2014, số tiền hơn 303 trăm nghìn đồng; năm 2014 - 2015, hơn 30,9 triệu đồng; năm 2015 - 2016, hơn 13,8 triệu đồng).

Các cơ quan tố tụng nêu, Nguyễn Thị Hương là kế toán Trung tâm GDTX huyện Hưng Nguyên từ năm 2012 đến năm 2017. Khi Lê Thị Dung lập các bảng kê chứng từ thanh toán các khoản làm thêm giờ các nội dung Bí thư chi bộ, học cao học, tập huấn và kiểm tra từ năm 2012 đến năm 2017, Nguyễn Thị Hương biết các khoản thanh toán của Lê Thị Dung là sai vì các khoản này Lê Thị Dung đã được thanh toán nhưng Nguyễn Thị Hương vẫn đồng ý làm thủ tục cho Lê Thị Dung Thanh toán. Trong vụ án, Lê Thị Dung là người đứng đầu chịu trách nhiệm chính trong vụ án, Nguyễn Thị Hương đồng phạm với vai trò người giúp sức. Do đó, Bản án sơ thẩm số 17/2023/HSST ngày 24/4/2023 của TAND huyện Hưng Nguyên tuyên bị cáo Lê Thị Dung 5 năm tù.

VKSND tỉnh Nghệ An xét thấy, để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Lê Thị Dung, cấp sơ thẩm xác định, từ năm 2012 đến 2017 Lê Thị Dung đã tự kê khai để thanh toán những nội dung sai quy định với tổng số tiền là hơn 103 triệu đồng, trong đó có các nội dung học cao học, tập huấn, kiểm tra đã được thanh toán nhưng Lê Thị Dung vẫn quy đổi ra tiết dạy để thanh toán tiền thừa giờ là thanh toán trùng (thanh toán lần 2) cho cùng 01 nội dung với số tiền hơn 48,3 triệu đồng”.

Ngoài ra, Lê Thị Dung trực tiếp kiểm tra, ký duyệt, đồng ý cho các cán bộ thanh toán tiền thừa giờ không có trong quy định tại Thông tư số 28/2009/BGD&ĐT với số tiền là hơn 175 triệu đồng cho các giáo viên khác.

Nguyễn Thị Hương là kế toán Trung tâm GDTX huyện Hưng Nguyên phát hiện một số nội dung kê khai không đúng quy định của pháp luật, nhưng là cấp dưới của Lê Thị Dung, do cả nể, nên đã làm các thủ tục, chứng từ để thanh toán. Các khoản tiền nêu trên qua giám định tài chính, đều xác định thiệt hại cho ngân sách Trung tâm GDTX huyện Hưng Nguyên.

Tuy nhiên khi đánh giá tính chất, mức độ tội phạm lại xác định, hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao của Lê Thị Dung là GĐ Trung tâm GDTX đã nhiều lần (trong đó có hai lần, mỗi lần trên 10.000.000 đồng vào các năm học 2014 - 2015, 2015 - 2016) chiếm đoạt tài sản từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho Trung tâm GDTX huyện Hưng Nguyên với tổng số tiền hơn 48 triệu đồng và hành vi lợi dụng chức vụ của Nguyễn Thị Hương là kế toán Trung tâm GDTX đã nhiều lần giúp sức cho Lê Thị Dung chiếm đoạt số tiền này. Như vậy, đủ yếu tố cấu thành Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, điểm b khoản 2 Điều 356 BLHS.

Bản án sơ thẩm của TAND huyện Hưng Nguyên cũng nhận định, bị cáo Lê Thị Dung đã tự kê khai và một số giáo viên khác cũng tự kê khai quy đổi ra tiết dạy cho từng năm học; bị cáo Dung đã ký, duyệt chi thanh toán không đúng quy định của Nhà nước số tiền của bản thân hơn 103 triệu đồng; và các giáo viên khác hơn 175 triệu đồng.

Như vậy, cấp sơ thẩm chưa xác định rõ được trách nhiệm đầy đủ của Lê Thị Dung, Nguyễn Thị Hương đối với số tiền đã chi cho bị cáo Dung. Với khoản tiền hơn 48 triệu đồng, toà cấp sơ thẩm kết luận bị cáo Dung “chiếm đoạt”, chưa làm rõ được hành vi của bị cáo Lê Thị Dung làm trái công vụ, nếu xác định có yếu tố chiếm đoạt là cấu thành của tội phạm khác.

Quá trình giải quyết vụ án tại cấp sơ thẩm, cơ quan CSĐT đã trưng cầu giám định, trưng cầu giám định bổ sung và VKSND huyện Hưng Nguyên có văn bản yêu cầu cơ quan giám định làm rõ một số nội dung... nhưng tất cả các bản Kết luận giám định, Kết luận giám định bổ sung, công văn phúc đáp VKS huyện Hưng nguyên của Sở Tài chính Nghệ An đều chưa thể hiện rõ nội dung: Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm GDTX huyện Hưng Nguyên do bị cáo Lê Thị Dung ký từ 2012 - 2017 có nội dung nào không có hiệu lực thi hành do trái pháp luật không ? Đồng thời, việc xác định thiệt hại do hành vi làm trái công vụ của các bị cáo gây ra cần bảo đảm sự chính xác và thống nhất về số liệu để làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đó là lý do VKSND tỉnh Nghệ An kháng nghị Bản án hình sự sơ thẩm số 17/2023/HSST ngày 24/4/2023 của TAND huyện Hưng Nguyên. Đề nghị TAND tỉnh Nghệ An xét xử vụ án theo trình tự phúc thẩm, theo hướng hủy Bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

