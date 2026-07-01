Vụ thầy giáo cấp 3 bị tố ngoại tình, có con riêng và bạo hành vợ: Phản ứng bất ngờ từ người trong cuộc

Một giáo viên Trường THPT Nguyễn Trung Thiên (Hà Tĩnh) bị vợ đăng tải bài viết tố ngoại tình, có con riêng và bạo hành. Sau khi vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, nhà trường đã yêu cầu giáo viên này giải trình và báo cáo cấp trên.

Dư luận tại Hà Tĩnh đang xôn xao trước bài viết từ tài khoản Facebook H.Y. đăng tải ngày 30/6. Người phụ nữ 28 tuổi này công khai tố cáo chồng mình là ông T.D. – giáo viên Trường THPT Nguyễn Trung Thiên (xã Thạch Khê) – có hành vi ngoại tình, sinh con riêng và liên tục bạo lực gia đình.

Theo thông tin chia sẻ, sau một thập kỷ kết hôn và có 3 con, người vợ chọn lui về làm nội trợ. Tuy nhiên, chị cáo buộc chồng thường xuyên chửi bới, đánh đập mình trong quá trình chung sống. Chị H.Y. còn cho biết ông D. đang vận hành một doanh nghiệp tư vấn du học tại phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh.

Để minh chứng, tài khoản trên đã đăng tải các hình ảnh thương tích ở vùng mắt, chân cùng một đơn thuốc có chẩn đoán bị rối loạn trầm cảm tái diễn.

Bài đăng của vợ thầy giáo gây xôn xao (Ảnh: Dương Nguyên).

Trước những thông tin gây xôn xao này, Ban giám hiệu Trường THPT Nguyễn Trung Thiên đã lập tức vào cuộc. Trao đổi với Dân trí, Hiệu trưởng Lê Thái Phi xác nhận ông T.D. là nhân sự thuộc biên chế của nhà trường và đơn vị đã yêu cầu giáo viên này thực hiện báo cáo giải trình cụ thể.

Trong văn bản giải trình gửi nhà trường, ông D. cho biết hai vợ chồng kết hôn từ năm 2016, có 3 con chung nhưng phát sinh bất đồng sâu sắc từ lâu. Cả hai đã sống ly thân từ đầu năm nay và đang trong quá trình chờ tòa án giải quyết thủ tục ly hôn.

Đối với các nội dung cáo buộc từ phía người vợ, nam giáo viên này hoàn toàn phủ nhận. Ông D. khẳng định thông tin bản thân ngoại tình hay có con riêng là bịa đặt, xuất phát từ những mâu thuẫn tranh chấp khi ly hôn.

Về cáo buộc bạo lực, ông D. bác bỏ việc hành hung gây thương tích cho vợ, đồng thời giải thích giữa hai người chỉ xảy ra cãi vã. Đối với thông tin điều hành công ty du học, nam giáo viên khẳng định bản thân chỉ làm việc tại đây với tư cách cộng tác viên.

Hiện tại, ban giám hiệu nhà trường đang tiến hành tổng hợp toàn bộ hồ sơ sự việc để báo cáo lên Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh. Hiệu trưởng Lê Thái Phi nhấn mạnh, tính xác thực của các nội dung tố cáo trên mạng xã hội cần phải được cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm tra và kết luận rõ ràng.

Nguồn tin: sohuutritue.net.vn