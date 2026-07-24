Người phụ nữ bị sát hại trước cửa khách sạn

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hải Phòng đang xác minh vụ việc có dấu hiệu tội phạm giết người.

Thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 22/7/2026, tại trước cửa khách sạn V.U., khu vực nút giao đường 10 (phường Lưu Kiếm, TP Hải Phòng), chị Trần Thị A. (sinh năm 1989, trú tại phường Bạch Đằng, Hải Phòng) đang ngồi trên xe máy đỗ trước cửa khách sạn thì bất ngờ bị một nam giới đi xe máy đến dùng hung khí đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, đối tượng điều khiển xe máy Wave màu xanh, BKS: 16H8-46xx bỏ trốn khỏi hiện trường.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Căn cứ tài liệu xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hải Phòng xác định đối tượng nghi vấn gây ra vụ việc trên là Phạm Văn C. (sinh ngày 10/7/1985, trú tại xã Kiến Minh, Hải Phòng).

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hải Phòng phối hợp các đơn vị điều tra, xử lý theo quy định.

Tác giả: Vũ Ba

Nguồn tin: congly.vn