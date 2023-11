Vụ án lừa đảo tại Nghệ An: VKS kháng nghị, đưa 250 khách hàng “mua đất” vào tham gia tố tụng

Trong tỉnh

Bản án sơ thẩm số 137/ 2023/HS-ST ngày 28/9/2023 của TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Khang 30 năm tù và Nguyễn Thị Thu 20 năm tù với các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” trong quá trình triển khai Dự án xây dựng Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược thiết bị và nhà ở tại xã Nghi Phú, TP. Vinh, Nghệ An do Công ty TNHH Minh Khang làm chủ đầu tư.